EVN България предоставя възможност на своите битови клиенти сами да отчетат електромерите си на 1 юли 2026 г. във връзка с въвеждането на нови цени на електроенергията от същата дата. Процедурата се извършва изцяло по желание на потребителите и не отменя регулярния месечен отчет, провеждан от страна на дружеството.

Новите тарифи влизат в сила съгласно Решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), информира Plovdiv24.bg. Поради промяната в ценообразуването, консумацията в следващите фактури на клиентите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по старите цени до 30 юни 2026 г. включително и потребление по новите цени от 1 юли 2026 г.

Автоматично отчитане за дистанционните уреди

Самоотчетът не е необходим за потребителите, чиито обекти са оборудвани с електромери с дистанционно отчитане. В тази категория попадат близо 1,2 млн. клиенти на дружеството, като техните данни ще бъдат снети напълно автоматично, без да се изискват каквито и да е действия от тяхна страна.

Срокове и канали за подаване на данните

Гражданите, които искат сами да регистрират консумацията си, трябва да запишат показанията на уредите си на 1 юли 2026 г. Дружеството ще приема декларираните данни в периода от 1 юли до 3 юли 2026 г. включително, като въвеждането им може да се извърши по три начина:

онлайн в сайта на Електроразпределение Юг на специализирания адрес за самоотчет;

чрез изпращане на електронно съобщение по имейл на адрес: info@elyug.bg;

чрез попълване и подаване на писмена декларация на място в удобен за клиента EVN Офис.

Пропорционално изчисление при липса на самоотчет

За всички битови клиенти, които не желаят да отчетат сами уредите си към 1 юли 2026 г., ще се приложи традиционният математически принцип, използван винаги при промяна на цени. Количеството консумирана енергия по стари тарифи ще се изчисли като произведение от броя на дните от датата на отчитането през юни до 30 юни 2026 г. включително по средната дневна консумация за пълния отчетен период.

По същия начин количеството енергия по нови цени ще се изчисли като произведение от броя на дните от 1 юли 2026 г. до датата на отчитане през юли по същата средна дневна консумация. Общият брой на дните в отчетния период съответства на нормалния месечен цикъл и регулярните срокове за замерване се запазват напълно непроменени.