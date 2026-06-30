Водоподаването в някои части на Пловдив ще бъде намалено на 2 юли. За гражданите ще бъдат осигурени водоноски, съобщават за Plovdiv24.bg от ВиК - Пловдив.

Във връзка с изместване трасето на водопровод Е546 в Източна индустриална зона - IV част до кръстовище "Скобелева майка" от външна фирма, от ВиК - Пловдив информират потребителите, че на 02.07.2026 г. (четвъртък) от 08:00 до 17:00 часа водоподаването ще бъде намалено в следните зони:

Район "Източен“

Район "Тракия“

Части от район "Централен“

ВиК операторът ще осигури алтернативно водоснабдяване, чрез мобилни водоноски на територията на:

ж.к. "Тракия“ на ул. "Съединение“ 42; ул. "Маестро Г. Атанасов“ – пред МБАЛ "Св. Св. Кузма и Дамян“; пред МЦ "Димед“; ул. Георги Данчов - пред бл.30; ул. "Свети Княз Борис I – Покръстител“ – пред бл.14;

кв. "Изгрев“ на ъгъла на ул. "Ландос“ и ул. "Глог“; ул. "Герлово“ 12 – пред магазин ТМаркет; ул. "Храбрец“ 15;

район "Централен“ мобилни водоноски ще има на бул. Княгиня Мария Луиза“ 72, както и на ул. "Весела“ - пред АГ "Весела“.

Дружеството се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.