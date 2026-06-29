Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.К., на 36 г., за това, че на 26.06.2026 г., на автомагистрала "Тракия“, близо до разклона за с. Трилистник, обл. Пловдив, в лек автомобил, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - препарат, съдържащ психоактивното вещество - фентанил.

Plovdiv24.bg припомня, че това се случва по време на специализирани действия преди няколко дни, когато полицейски патрул спира за проверка лекия автомобил. Превозното средство се е движело в посока от София към Бургас. В хода на извършеното претърсване служителите от отдел "Криминална полиция“ откриха в багажника на колата пътнически сак, в който имало скрит пакет със съмнително съдържание, старателно облепен с черно тиксо.

Назначената на място експертна справка и извършеният полеви наркотест доказаха категорично, че веществото в пакета е прецизно измерено на 505,11 грама и представлява препарат, съдържащ психоактивното вещество фентанил. Общата стойност на заловената високорискова дрога възлиза на 30 993 евро, като обвиняемият я е държал без надлежно разрешително с явната цел да бъде разпространена.

Непосредствено след откриването на забраненото вещество органите на реда са задържали шофьора и пътуващия с него мъж. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. С постановление на наблюдаващия прокурор А.К. е задържан за срок до 72 часа, а действията по разследването продължават под прякото ръководство на Окръжна прокуратура - Пловдив.