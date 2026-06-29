Дългоочаквано и силно рекламирано DJ парти на покрива на хотел "Санкт Петербург“ бе прекъснато от служители на реда в неделя вечер, информира Plovdiv24.bg. Събитието, което събра стотици пловдивчани, обещаваше да бъде един от акцентите на клубния живот под тепетата този месец, благодарение на участието на емблематичния за българската сцена DJ Mascota.

Хронологията на вечерта

Всичко започнало обещаващо около 21:00 часа, като присъстващите се наслаждаваха на страхотната панорамна гледка и качествена музика. Малко преди 22:00 часа небето над Пловдив било озарено от пищна заря, последвана от атрактивна шоу програма около 22:30 часа.

Градусът на настроението вече е бил висок, а хитовете следвали един след друг. Идилията обаче приключила рязко около 23:30 часа. В заведението влизат трима служители на полицията, които се отправят директно към DJ пулта.

След около 10-минутен разговор с организаторите, униформените напускат обекта, но резултатът е незабавен - музиката е драстично намалена. Това веднага рефлектира върху атмосферата и голяма част от гостите започват бързо да се разотиват.

Не мога да преценя дали да адмирирам, че полицията си върши работата и спазва закона, или да се ядосвам, че хубавото парти приключи толкова рано, сподели разочарован пловдивчанин пред наш репортер.

Какво казва законът?

Случаят отново повдига въпроса за баланса между нощния живот и спокойствието на гражданите. Според Наредбата за осигуряване на обществения ред в Община Пловдив, озвучаването на открити открити площи на заведения за хранене и развлечения в близост до жилищни сгради е строго регулирано:

Пускането на музика на открито от тонколони (на тераси, дворове или открити площи) е абсолютно забранено след 23:00 ч., освен ако събитието няма изрично разрешение от Община Пловдив с писмено становище от РЗИ.За нарушителите са предвидени сериозни глоби, особено при повторни сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина.

Тънката граница между забавлението и реда

Казуси като този винаги разделят общественото мнение на две крайности. От една страна, Пловдив е жив град, културна столица и младежко средище, което има нужда от качествен нощен живот, модерни събития и пространство за забавление. Музиката и партита са част от духа на града и привличат както местни, така и туристи.

От друга страна, правото на почивка на живеещите в околните сгради е неприкосновено. Намирането на баланс, в който бизнесът да работи без да пречи, а институциите да контролират без да "убиват“ забавлението, остава едно от големите предизвикателства за Пловдив.