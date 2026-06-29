Както Plovdiv24.bg вече ви информира - специализирана полицейска операция в Пловдивска област установи десетки нарушения на пътя и отстрани опасни водачи от движението. Сега от МВР публикуваха и видео от акцията, което можете да видите в настоящата статия.

Служители на "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция“ и ОДМВР – Пловдив проведоха акцията за контрол на пътното движение през изминалия уикенд.

Засилени проверки и 202 санкции

Засилени проверки бяха извършени както по натоварените междуградски пътни артерии, така и в малките населени места. Основната цел на акцията беше ограничаване на предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия чрез засилен контрол върху рисковото поведение на водачите. В хода на операцията са установени трима водачи, управлявали моторни превозни средства след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни водачи. Санкционирани са и 15 водачи, чиито нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението.

Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. Констатирани са 75 случая на неизползване на обезопасителни колани и 16 случая на превоз на деца без необходимите обезопасителни системи. В рамките на операцията са отнети девет свидетелства за управление на МПС, а 16 превозни средства са спрени от движение. При проверките са установени и технически неизправности на 14 моторни превозни средства. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено.

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Особено сериозен случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив. Полицейски служители с необозначен автомобил забелязали лек автомобил "Мерцедес“, чийто водач при завой наляво умишлено извел автомобила извън траекторията му, чрез поднасяне на задната част. Полицейският екип незабавно последвал шофьора, за да проследи действията му. По пътя си той извършил множество нарушения, като след излизане от града в посока Пазарджик увеличил скоростта си до над 200 км/ч, като предприел опасни изпреварвания в забранен участък.

Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение.

Установено е, че водачът е на 21 години от село Мало Конаре, а за извършените от него нарушения е предвидена глоба в размер на 1800 евро. Свидетелството му за управление е отнето за срок от 12 месеца, а автомобилът е спрян от движение.

Контролът по спазване на Закона за движението по пътищата продължава, като подобни специализирани операции ще се провеждат регулярно с цел повишаване безопасността на движението и ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия.