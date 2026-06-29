Отчасти е доволен от срещата на бизнеса с народните представители от Пловдив и областта от всички политически сили по темата за Околовръстното шосе председателят на "Спаси Пловдив" Асен Костов. Освен него на обсъждането присъстваха кметът на село Марково Десислава Терзиева и представители на сдружение "Коматевци за Коматево". Темата за пътя влезе в общественото полезрение с радикалните мерки от страна на гражданските организации, които организираха серия протести срещу мантинелите след катастрофите със жертви в този участък.

Има доклад, изготвен от Агенция "Пътна безопасност", в който се казва, че мантинелите са опасни и ще бъдат премахнати. Искаме това да се случи по-бързо, тъй като всеки един ден пропуснат може да доведе до нова жертва - коментира Асен Костов пред Plovdiv24.bg.

Главният проблем е цялостното изграждане на Околовръстното шосе на Пловдив. Представители на различни институции обясняват как не може да се случи, това са 14 километра и е смешно, че не могат да го направят толкова години, смята той. Подкрепя създаването на работна група и управляващите всеки месец да дават отчет какво се случва. Костов изчислява, че за максимум 12 месеца проектът може да бъде направен от нулата, а за изпълнението ще са необходими най-много 2 години.

Определя като тревожно и дори обидно отсъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството. "Опитах се да говоря с него, но от кабинета му казаха, че бил зает. Пак ще го търся, знаете, че ние сме трънче на местната власт, няма да ги оставим. Имаме добра комуникация с областния управител, имаме добра чуваемост за гражданските инициативи" - каза Костов.

На въпрос кога трябва да се случи премахването на мантинелите, след като има решение за това, председателят на гражданската организация сподели, че е присъствал на една среща в АПИ, където се е сблъскал с високомерно поведение и държание.

Останах с впечатление, че въобще не ги интересува Пловдив, а сме девета провинция. Само София, Околовръстно направено, градски транспорт. Нас тук кучета ни яли. Тормоз трябва на управляващите, протести, газ до дупка, за да се случват нещата. Това е положението, смята Костов.

Припомняме, че напрежението около пътния участък ескалира в края на миналата година, когато при тежък сблъсък край разклона за село Марково камион помете лек автомобил и на място загина семейство – мъж, жена и едното им дете, а второто дете оцеля по чудо. Заради пълната липса на безопасно място за отбиване при извънредна ситуация, местните жители нарекоха отсечката "Улеят на смъртта“ и посочиха страничните мантинели като основен фактор за трагедията.

Последвалите тогава протести и блокиране на движението завършиха с обещания от институциите за бързи мерки, които обаче остават неизпълнени. Тежките произшествия в района са започнали още през 2021 г., непосредствено след приключването на тогавашния ремонт на този участък от пътя.