Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 21,00 часа днес в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 28 градуса

Пловдив 27 градуса

Варна 24 градуса

Бургас 24 градуса

Русе 30 градуса

Стара Загора 26 градуса

Благоевград 30 градуса

Най-ниската температура към същия час е измерена на връх Мусала - едва 8 градуса над нулата. Което, разбира се, е напълно нормално, имайки предвид надморската височина - 2925,4 метра. Най-топло е било в Ново село - 32 градуса по Целзий!

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури - между 34° и 39°, в София - около 34°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен, а по високите била и върхове силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.