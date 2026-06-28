Температурен рекорд за датата 28 юни отчетоха днес в Русе, като термометрите достигнаха 36,1 градуса по Целзий, съобщават от Хидрометеорологичната станция към Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД).

Нов абсолютен максимум

Към 18:00 часа днес специалистите са регистрирали най-високата температура за тази дата в метеорологичната история на града. Стойността от 36,1 градуса надминава досегашния абсолютен максимум за 28 юни с половин градус. Данните са отчетени в метеорологичната станция, разположена в емблематичната Флотска кула.

Данни от архивите

Според статистиката на агенцията, до момента най-топло на тази дата е било през 1981 година. Тогава уредите са измерили 35,6 градуса по Целзий.

В другата крайност се намира 1993 година. Според метеорологичните архиви тогава е отчетен абсолютният минимум за деня – едва 10,8 градуса.

Съвети към гражданите

Предвид продължаващата гореща вълна здравните специалисти припомнят основните правила за безопасност.

"Препоръчва се да се избягва продължителното излагане на слънце в най-топлите часове на деня, както и да се приема достатъчно количество вода“, съветват експертите, за да се предотвратят топлинни удари и дехидратация.