Политическата формация "Синя България“ предлага промяна в Конституцията, с която да бъде въведена така наречената фискална бюджетна котва по германски модел. Идеята, представена от д-р Петър Москов в предаването "Събуди се“, предвижда държавният дълг, поеман в рамките на една бюджетна година, да бъде строго ограничен и да не може да надвишава половин процент от брутния вътрешен продукт за предходната година.

Според вносителите подобни конституционни механизми вече действат успешно в редица европейски държави като Германия, Швейцария, Швеция, Испания и Полша, където водят до много по-добра финансова дисциплина и икономическа стабилност. Москов подчерта, че инфлацията на практика представлява данък върху най-бедните хора и може да бъде овладяна именно чрез подобни ограничителни мерки. По думите му, ако това правило е съществувало през последните години, задлъжнялостта на българските граждани е щяла да бъде наполовина по-ниска. В момента всеки работещ българин е натоварен с дълг от приблизително дванадесет хиляди евро, докато при действаща фискална котва тази сума е щяла да възлиза на около шест хиляди евро. В подкрепа на тезата се включи и Иван Сотиров от същата формация, според когото животът на кредит е директна кражба от бъдещето на децата ни.

За да бъде прието предложението обаче, то се нуждае от подкрепата на минимум сто и шестдесет депутати. На въпрос как очаква да събере толкова гласове на фона на сериозните си критики към останалите политически сили, Москов обясни, че предложението вече е изпратено до всички парламентарни групи, до президента и до Министерския съвет. Той бе категоричен, че в случая се търси политически консенсус около конкретни идеи, аргументи и смисъл, а не на базата на партийна принадлежност или търсене на вина за миналото.