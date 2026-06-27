Множество институции са останали със затворени очи пред инвестиционния процес по казуса "Баба Алино“, което води до сериозно размиване на административната отговорност. Това заяви бившият министър на регионалното развитие доц. Виолета Комитова в ефира на NOVA NEWS, анализирайки проблемите с незаконното строителство и в кадастралната система, информира Plovdiv24.bg.

Размиване на институционална отговорност

В инвестиционния процес около казуса "Баба Алино“ са намесени широк кръг от структури, включително съответната община, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, РИОСВ, нотариуси, адвокати и банкови институции. Доц. Комитова посочи, че Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) също е имала участие чрез изготвянето на доклади, свързани с Олег Невзоров, поради което вината не може да се вмени на един конкретен орган. По отношение на документалната част бившият министър подчерта, че четирите издадени удостоверения за търпимост за период от шест месеца (от януари до юни 2023 година) за около 100 апартамента са абсолютно недостатъчни, въпреки че обектите вече са получили своите идентификационни номера.

Пропуските в кадастъра и имотната мафия

Основен недостатък в досегашната практика е начинът на функциониране на кадастъра, който действа единствено като информационна система и отразява наличността на територията, но не и нейната законност. В него всяко заинтересовано лице може да нанесе даден имот, без изобщо да е необходимо той да бъде законен. Липсата на директна функционална връзка между кадастралните данни и реалното строителство генерира сериозни измами, тъй като първо се попълва кадастралната карта, след това се появяват удостоверенията за търпимост и едва накрая стартира самото строителство.

Тази обратна и нелогична последователност, съчетана с липсата на ефективно действащ имотен регистър, се явява основната база за съществуването на имотната мафия в страната. Въпреки че изискваната по закон кадастрална карта е почти напълно завършена, имотният регистър все още не функционира ефективно. Появата на 100 апартамента в рамките на горския фонд, без да последва незабавна институционална реакция, представлява сериозен сигнал за злоупотреба. Всички прояви на незаконно строителство подлежат единствено на принудително премахване, като подобни казуси се срещат изключително често по Черноморското крайбрежие.

Противоречия при индексацията на пътното строителство

Сериозни въпроси пораждат и инфраструктурните проекти, както и финансовите спорове около тях. По време на управлението на кабинета "Желязков“ е приета официална методика за индексация на пътното строителство, за която са били предвидени близо 500 милиона евро. Последвалите действия обаче демонстрират сериозни противоречия, тъй като в последните дни от мандата на въпросното правителство са разписани множество анекси за десетки милиони евро, а непосредствено след това се появяват заповеди, които изцяло спират въпросната индексация. Тъй като казусът засяга разходването на милиарди и общественото доверие, постигането на справедливост е невъзможно без пълна прозрачност в сектора.