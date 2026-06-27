Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши мащабни инспекции на 26 юни, при които възбрани близо 5 тона хранителни продукти в София, Пловдив и Бургас. Контролните органи са констатирали редица сериозни нарушения, сред които изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на задължителни документи за проследимост, както и технологични несъответствия при съхранението и производствените процеси, информира официалният сайт на БАБХ, видя Plovdiv24.bg.

Тонове негодни стоки и нарушени етикети в София

Най-големите количества храни в нарушение са открити на територията на столицата. При проверка в склад са възбранени 331 кг продукти, сред които имитиращи продукти, краве сирене и кашкавал, заради некоректно представена информация върху етикетите и липса на проследимост. Издадено е разпореждане за възбрана, като на бизнес оператора предстои да бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

При последваща инспекция в друг софийски склад за търговия на едро инспекторите са открили огромно количество от 4630 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност. Стоката е незабавно забранена и насочена за пълно унищожаване, като на собствениците също предстои да бъде връчен АУАН.

Инспекции и лабораторни проби в Пловдив

В Пловдив проверяващите екипи са извършили инспекция в предприятие, специализирано за пакетиране на масло. В обекта е издадено официално предписание за задължително осигуряване на писмени записи за междинно проследяване на преминаващите производствени партиди. От инспектираната мазнина са взети и проби за специализирано лабораторно изпитване, което да потвърди физикохимичните и микробиологичните показатели на продукта.

Кръстосване на технологични потоци в Бургас

Проверки са реализирани и по Черноморието, където инспекторите са влезли в предприятие и склад в град Бургас. На място са издадени предписания поради установено опасно кръстосване на технологичните потоци в производствената база, както и за неспазване на точните условия за правилно съхранение на сиренето. В рамките на контролните действия в морския град също е взета проба от наличното масло.

От Българската агенция по безопасност на храните подчертават, че проверките в цялата страна продължават интензивно с цел категорично гарантиране на безопасността на пазара, защитата на потребителите и коректното етикетиране на хранителните стоки.