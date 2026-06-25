Служители на Второ РУ в Пловдив установиха и задържаха 17-годишен тийнейджър, извършил груба хулиганска проява в зоната на Гребния канал, където ритнал в движение разхождащ се мъж. До ареста се стигна след мащабно издирване, предприето по повод разпространена информация и кадри от инцидента, за който и Plovdiv24.bg писа. Непълнолетното момче е задържано със заповед по ЗМВР за срок от 24 часа, а събраните материали по образуваното досъдебно производство предстои да бъдат внесени в Районна прокуратура - Пловдив.

Опасната ситуация и последвалото нападение

До ареста на младежа се стигна след скандален инцидент по време на семейна разходка край Гребната база в Пловдив. Потърпевшият Йордан Ненов, съпругата му, родителите му и тримесечното им бебе стават свидетели как група младежи с електрически тротинетки преминават покрай тях с опасна скорост от около 50-60 км/ч, при ограничение от 20 км/ч за пешеходната зона. Притеснен за безопасността на семейството си, Ненов извадил телефона си, за да заснеме нарушението и да подаде сигнал, при което в същия момент един от младежите го ритнал в движение.

Вследствие на шута Йордан Ненов губи равновесие и получава удар в ребрата, за щастие без счупвания, като от удара е засегната и детската количка с тримесечното бебе, която по чудо не се преобръща. Нападателят също пада от тротинетката заради силата на удара, но е предпазен от каската си, след което започва да проявява вербална агресия с обиди и псувни. Пострадалият гражданин разказа, че докато снимал, момчето просто го ритнало, псувало го и се държало изключително агресивно.

Липса на реакция от охраната и отказ от полицейско съдействие

По време на самото нападение служителите на "Общинска охрана“ не са видели инцидента, тъй като в същия момент са били заети да избутат стадо крави, навлизащи в пешеходната зона. Веднага след грозната сцена Ненов подава сигнал на телефон 112, но на мястото така и не пристига полицейски патрул. От полицията първоначално обяснили липсата на съдействие с мотивите, че не разполагат със софтуер за лицево разпознаване и извършителите трудно могат да бъдат открити, освен ако жертвата не ги познава лично. Органи за реда поставили и условие пред мъжа първо да си извади медицинско свидетелство, за да може да бъде заведена официална жалба.

Кадрите от бруталното нападение обаче бяха масово разпространени в социалните мрежи с цел разпознаване на младежите, което принуди органите на реда да се самосезират и да стартират операцията по задържането на 17-годишния хулиган. Основната цел на пострадалия баща Йордан Ненов бе да даде широка гласност на случая, за да бъдат родителите по-информирани за поведението на децата си навън и да се гарантира безопасността на гражданите в Пловдив.