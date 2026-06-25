Последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2026/2027 година се проведе на 25 юни 2026 година. В него успешно са класирани 63 деца, докато 41 първокласници остават чакащи прием поради несъответствие между заявените от родителите желания и възможностите на учебните заведения.

Тези официални данни за кампанията бяха оповестени в града, информира Plovdiv24.bg. Общо 104 кандидат-първокласници премериха сили за обявените 393 свободни позиции в пловдивските общински училища.

Срокове за записване и необходими документи

За родителите на приетите 63 деца предстои важната процедура по официалното им записване в съответното учебно заведение. Документите, които удостоверяват ползваните критерии и точки за прием, трябва да бъдат представени на място в срок до 26 юни 2026 година включително.

Продължаване на приема за некласираните деца

За учениците, които не са успели да се класират или запишат до момента, приемът продължава на място в училищата, разполагащи със свободни места. Актуална информация за оставащия брой свободни позиции ще бъде публикувана в интернет страницата на електронната система за прием след 29 юни 2026 година. Този срок е определен за отразяване на вече записаните на трето класиране първокласници, като от администрацията препоръчват на родителите да направят своя избор в максимално кратки срокове.

Статистика за общия прием в град Пловдив

При условие че всички одобрени на този етап деца бъдат записани успешно, общият брой на първокласниците в Пловдив за предстоящата учебна година ще достигне 3143. Данните за подлежащите на задължително обучение с постоянен или настоящ адрес в града показват сериозна динамика. Анализите сочат, че част от малчуганите са регистрирани в държавните и частните училища, други са се преместили в чужбина или в страната, а има и деца, които не са открити на адресите им. В същото време в общинската мрежа на Пловдив успешно са записани и ученици, които идват от други съседни общини.