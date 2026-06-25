Директорът на областната дирекция ст. комисар Васил Костадинов посети кметството на район "Източен“ в Пловдив в рамките на планираните си срещи с представители на местната власт и институции за набелязване на конкретни решения, свързани с обезпечаване на обществения ред и сигурност.

В работното заседание вчера участваха кметът Емил Русинов и заместникът му с ресор "Обществен ред, сигурност, интеграция на малцинствата и социална политика“ Николай Чунчуков, както и изпълняващият функцията началник на Шесто РУ гл. инспектор Марин Анастасов.

Старши комисар Костадинов акцентира върху необходимостта от спешни и резултатни мерки за премахване на всички незаконни съоръжения и постройки на територията на кметството и най-вече на тези, които са обитавани от лица, разпространяващи наркотични вещества в квартал "Столипиново“.

Той изтъкна, че с предприемането на този нов подход ОДМВР – Пловдив цели да внесе по-голяма ефективност в борбата с наркоразпространението и да се избегнат затрудненията при предприемането на бързи полицейски действия при навлизане в такива имоти. Директорът се ангажира още в днешния ден в деловодството на кметството да бъде внесено писмо с данни и фотоалбум на определени незаконно построени обекти в квартал "Столипиново“, за да може в най-кратък срок да стартират съответните действия от компетентността на районната администрация.

Събеседниците бяха единодушни, че прилагането на необходимите процедури е израз на институционалната реакция, която показва търсене на решения. Отстраняването и недопускането в бъдеще на незаконни строежи би повлияло изключително добре на резултатите от полицейските действия, а наред с постигането на възпиращ ефект спрямо нарушителите, ще има и положителен отзвук за останалите жители, които съвестно се съобразяват с правовите норми.

Отчитайки спецификата на оперативната обстановка на територията на район "Източен“, участниците обсъдиха и мерки, свързани с недопускане появата на незаконни сметища, паленето на отпадъци, нерегламентираното присъединяване към електропреносната и ВиК мрежи. Като важна бе дискутирана и темата за обезпечаване на сигурността и спокойствието на живеещите около двата специализирани центрове, които се помещават в една и съща сграда в квартал "Столипиново“ - за метадонова програма и за подкрепа на хора, живеещи на улицата или със зависимости.