Общинският съвет на Пловдив ще заседава за пореден път днес, 25 юни. В дневния ред са включени 23 точки, сред които съфинансиране и отпускане на безлихвени заеми по проекти на Народна библиотека "Иван Вазов“, училище "Йордан Йовков“ и пловдивската пожарна.

Ще бъдат разгледани и предложения на администрацията, с които общината получава като дарение улици от частни инвеститори в нови жилищни комплекси, за да ги включи в уличната мрежа.

За пореден път ще се гледа и предложението на общинския съветник от групата "Съединени за Пловдив“ Георги Титюков за създаването на Фонд за подкрепа на местни инициативи.

Чрез него граждани, сдружения и организации ще могат да получават финансова помощ за облагородяване на междублокови пространства, градинки и зелени площи в града. Този път в предложението е включен и правилник за работата на фонда.