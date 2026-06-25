Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ остави без уважение жалба на пловдивската фирма "Ентърпрайс Сикюрити Сълюшънс" ЕООД срещу заместник-кмета по транспорт на Община Пловдив Николай Душков по отношение на обществената поръчка "Избор на външно звено за изпълнение на проект /ЗИП/ "Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив". Компанията оспорва някои изисквания и методики за оценка, заложени в поръчката, но антимонополната комисия не ги прие, предава Plovdiv24.bg.

Община Пловдив стартира процедурата за избор на външно консултантско звено (ЗИП), което ще подпомогне организацията и управлението на една от най-значимите инвестиции в градската инфраструктура – внедряването на модерен и чист градски транспорт. Проектът "Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“, който трябва да бъде финализиран до 2028 г., е на обща стойност 31,6 млн. лева и се реализира съвместно между общината и общинското дружество "Екобус Пловдив“ ЕООД.

Финансирането на проекта е по програма "Развитие на регионите“ 2021-2027, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29.5 млн. лева, а 2.1 млн. лева е съфинансирането от общината. Изпълнението на контролните функции е с прогнозна стойност 298 253.60 евро без ДДС или 357 904.32 евро с данъка. За позицията кандидатства само една фирма - адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори".

В жалбата си до КЗК "Ентърпрайс Сикюрити Сълюшънс" ЕООД оспорва поставения от възложителя критерий за подбор, касаещ изискването за оборот. Твърди се, че изискването за сертификат ISO 9001:2015 с обхват "административни, финансови и правни консултантски услуги“ е формулирано тясно и не изразява реален обхват на услугите, води до ограничение. Възразява срещу заложената методика за оценка на офертите.

Според КЗК жалбата е неоснователна и се оставя без уважение. Отхвърля се и искането на "Ентърпрайс Сикюрити Сълюшънс“ ЕООД за възлагане на направените по производството разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.