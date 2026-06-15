Първите обществени процедури за екологичен градски транспорт на Пловдив са видими в сайта на Агенцията за електронни поръчки. Кметът Костадин Димитров обяви миналата седмица, че поръчките са изпратени в ЦАИС за предварително одобрение, припомня Plovdiv24.bg.

Едната поръчка е с прогнозна максимална стойност 87 856,99 евро без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие в процедурата е до 14 юли включително, а на 15 юли в 14 ч. ще бъдат обявени кандидатите.

Обществената поръчка е за проектиране и авторски надзор на Системата за управление на трафика (СУТ) в гр. Пловдив по проект "Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“. В рамките на поръчката са включени две дейности: изработване на технически проект и авторски надзор по време на СМР. Става въпрос за 20 кръстовища на територията на Пловдив. В зависимост от моментното състояние на всяко от кръстовищата Възложителят (община Пловдив) предвижда два основни типа на проектирането, които се различават по обхвата и частите от проектите, които трябва да бъдат включени.

В обхвата на проекта са заложени следните кръстовища:

ул. "Съединение“ – бул. "Шипка“;

бул. "Освобождение“ – ул. "Съединение“;

бул. "Освобождение“ №5 – вход/изход локал;

бул. "Освобождение“ – бул. "Цариградскошосе“;

бул. "Шести септември“ – ул. "Орловец“;

бул. "Шести септември“ – бул. "Северен“;

бул. "България“ №4 – вход/изход 3 РСПБЗН;

бул. "България“ – ул. "Огражден“;

бул. "България“ – бул. "Васил Левски“;

бул. "България“ – ул. "Победа“;

бул. "България“ – бул. "Васил Априлов“;

бул. "България“ – ул. "Дилянка“;

бул."България“ – УМБАЛ "Пловдив“;

бул. "България“ – ул. "Динко Дерменджиев“;

ул. "Остромила“ – ул. "Коматевско шосе“;

ул. "Коматевско шосе“ – бул. "Ал.Стамболийски“;

ул. "Модър“ – ул. "Колхида“;

ул. "Модър“ – бул. "Хаджи Димитър“;

бул. "Пещерско шосе“ – ул. "Царевец“;

бул. "Свобода" – ул. "Владивосток“;

бул. "Свобода“ – бул. "Васил Априлов“;

бул. "В.Априлов“ – ул. "Ген. Д. Николаев“;

бул. "В. Априлов“ – бул. "Шести септември“;

бул. "ВасилАприлов“ 93 и 124;

бул. "Свобода“ 17.

Изброените 20 кръстовища ще бъдат възложени за проектиране след подписване на договора с избрания изпълнител. В зависимост от моментното състояние на всяко от кръстовищата, община Пловдив предвижда два основни типа на проектирането, които се различават по обхвата и частите от проектите, които трябва да бъдат включени. Проектиране Тип 1 се отнася за кръстовища (9 броя), при които има нужда от СМР за изграждане на нови конструкции или канална мрежа, и включва проекти в части Геодезия, Пътна (ПОД и ВОД), Електротехническа, Конструктивна и др. Проектиране Тип 2 се отнася за кръстовища (11 броя), при които ще е необходимо да се подмени или инсталира ново оборудване без да са необходими СМР, и включва само части Пътна (ПОД и ВОД) и Електротехническа. За 3 от кръстовищата, които ще бъдат уточнени допълнително от Възложителя, трябва да се проектира достъпна среда, а именно:

понижаване на бордюрите в зоната за пешеходното пресичане с нови вибропресовани бордюри 50/25/15 с регула 15 см;

подмяна на плочките в зоната с нови вибропресовани павета тип "Мити" изделия;

доставка и монтаж на довеждащи тактилни линии, и тактилни плочи на сфери.

Изпълнителят трябва да осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделните части на инвестиционния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектна документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнителят трябва да упражнява авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Срокът за изработване и предаване на инвестиционния проект е съгласно техническото предложение на определения изпълнител на поръчката, но не може да е повече от 90 календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо за стартиране на дейностите по договора, отправено от възложителя до изпълнителя, и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол, с който Община Пловдив приема изготвения технически проект за обекта. В срока за изпълнение не се включва времето за съгласуване с институциите. Срокът за изпълнение на авторския надзор по време на строителството започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Другата обществена поръчка касае осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация по проект "Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г.". Тя е с максимална прогнозна стойност 155 399,22 евро без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие за нея е до 13 юли включително, а на 14 юли в 14 ч. ще станат известни кандидатите. Процедурата е разделена на две обособени позиции: ОП № 1 - "Изпълнение на комуникационни дейности" и ОП № 2 "Изработване на брошури по проекта“.

Големият проект

Община Пловдив е бенефициент по процедура BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 за реализиране на проект BG16FFPR003-1.001-0030-C01 "Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“. Основната цел на проекта е да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт на територията на Пловдив с по-малко потребление на енергия и предоставяне на алтернативни форми на транспорт за гражданите и гостите на града, включително лица от уязвимите групи.

Специфична цел:

Предоставяне на екологосъобразна алтернатива на съществуващия масов обществен градски транспорт чрез закупуване на 20 електрически автобуса;

Осигуряване на ефективна зарядна инфраструктура /20 станции/ за обезпечаване на експлоатацията на новите превозни средства;

Надграждане на Центъра за управление на трафика – оптимизация на софтуерните решения, закупуване на контролери, трафик детектори, камери и др.;

Разширяване обхвата на системата за управление на градския транспорт – въвеждане на бордови автобусни подсистеми, дисплеи по спирки и навеси;

Подобряване на инфраструктурата на стопанската база на общинския транспортен оператор Екобус Пловдив ЕООД.

Обществената поръчка за 20 електрически автобуси, изграждане на депо за тях и зарядни станции, предстои да бъде обявена публично. Новите екологични превозни средства ще обслужват линии 103 и 104 от масовия градски транспорт. Те ще бъдат вписани в активите на общинското предприятие "Екобус - Пловдив" ЕООД.