В близките дни предстои подписването на договор между община Пловдив и ДЗЗД "Градски транспорт - 2026". Новината беше съобщена на съвместна пресконференция на кмета Костадин Димитров и пълномощникът на консорциума Петко Ангелов. В споразумението са предвидени сериозни санкции за нарушения, обяви кметът, предава репортер на Plovdiv24.bg.

20 години градският транспорт на Пловдив е неглижиран. Към днешна дата 295 табла показват актуална информация за пристигащите автобуси, над 200 рейса са оборудвани с валидатори, по 7 линии се движат автобуси до 23,00 ч., има увеличаване по някои линии, както и повече превозни средства в почивните дни. Това отчете кметът Димитров. По думите му, Пловдив е с най-много заети лица в сектора транспорт и тук са регистрирани най-много фирми за международен транспорт. Това вероятно е и една от причините за недостиг на шофьорите.

IT експертът Кирил Христозов съобщи, че 295 информационни табла вече работят. В града има общо 440 спирки, на 354 от тях е имало табла, а са работили 350. В 50 от досегашните автобуси е имало устройства за отчитане на разписанието. Проблемът е, че таблата са били наводнявани, някои от тях са били замервани с камъни, стреляно е било по тях, на други соларните панели са били за смяна. С донорски усилия експертите са успели да включат системата 300 табла, като преди това е била направена актуализация на локацията на спирките. Системата е така направена, че показват информацията в почти реално време.

Относно устройствата в автобусите - те са за спазване на разписанията, работи се за свързването им с таблата, като преди това трябва да се подменят СИМ-картите, както и да да се монтират нови GPS тракери. Сегашните устройства са с цел следене изпълнението на маршрутите. Те предават информация по 2G мрежа и е необходимо да се пренастроят, за да се обновява информация на 5 секунди.

Студентът Яни Стойчев, който работи съвместно с общината по интерактивната карта на градския транспорт, призна, че системата е много сложна и не може да се оправи за 2 месеца.

Петко Ангелов съобщи, че в градския транспорт на Пловдив са ангажирани 500 шофьори и 250 кондуктори. Заради проблема с недостиг на водачи са осигурени шофьори от Индия и Азербайджан. Поискал 150, но били допуснати 50. За всички тях превозвачът осигурява за своя сметка настаняване и изхранване. Гарантира, че няма разлика в заплащането на чуждестранните и българските водачи.

Петко Ангелов

След подписване на договора частният превозвач ще пусне в експлоатация 8 чисто нови китайски електрически автобуса, както и още 25 втора ръка марка МАН. Общата инвестиция в 225 автобуса възлиза на 130 млн. евро.

Кметът съобщи, че обществената поръчка на община Пловдив за 20-те електрически автобуса, депото и зарядните станции за общинското дружеството "Еко бус" влиза в предварителен контрол в Агенцията за обществени поръчки.

Димитров допълни, че предстои да се актуализират маршрутите на автобусите, мрежата е стара, има линии, които се дублират.

Според Петко Ангелов, реалната цена на билетчето е 1 евро. Кметът Костадин Димитров отговори, че, когато услугата отговаря на 1 евро, тогава ще внесе в Общинския съвет предложение за билет от 1€.