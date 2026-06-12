Пловдивските общински съветници одобриха увеличаване на броя на децата в смесените дневни групи в Детска ясла № 10 - "Детска ясла на мечтите" с адрес улица "Стоян Михайловски" № 13.

Предложението на кмета на район "Централен" Георги Стаменов беше прието с 39 гласа "за", нито един "против", но с 2 "въздържал се", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Поради възрастовата специфика, средната месечна посещаемост в посоченото детско заведение е между 11 и 13 деца в група. Повишаването на капацитета в групите до 20 деца ще оптимизира дейността му и ще позволи реално достигане на норматива, определен в Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г., пише в мотивите на предложението.