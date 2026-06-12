За осма поредна година Пловдив ще се превърне в тридневна арена на живата история, оживяваща пред очите на жителите и гостите на града. От 12 до 14 юни утвърденият фестивал "Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ ще разгърне своите мащаби, за да докаже за пореден път своята основна мисия – да съхранява традициите и да представя по увлекателен начин богатото минало на България и региона. Превърнал се в емблема на града, форумът не само възкресява духа на отминалите епохи, но служи и като своеобразен "трамплин“ за насърчаване и изява на млади български таланти.

През тазгодишното осмо издание градът под тепетата ще посрещне близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия. Ако в тези дни случайно срещнете по улиците тежко въоръжени рицари, изящно облечени римлянки, внушителни варвари или средновековни воини – не се изненадвайте! Това са участниците, които ще потопят Пловдив в атмосферата на Античността и Средновековието.

Фестивалът се организира от Сдружение за исторически възстановки "Филипопол“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2026 година.

Входът за цялото събитие е СВОБОДЕН! Програмата е изключително разнообразна, подходяща за всички възрасти и обещава много положителни емоции и моменти, за които дълго ще се разказва.

Подробна програма на фестивала

12 юни – тържествено откриване (Римски стадион)

18:00 – 19:00 ч. | Тържествено дефиле: Внушително шествие на основната група от възстановчици ще премине от Централна поща, по Площад "Централен“ и Главната улица до Римския стадион. Част от участниците ще се включат в официалната церемония, а останалите ще се завърнат в историческите лагери, разгърнати в Парк "Лаута“ (в зоната срещу "Технополис“).

18:00 ч. | Музикално начало: Старт на официалната програма на сцената на Римския стадион с мини-концерт на група "Фрея" (Теодора Стоянова, Добрин Стоянов и Владислава Стоянова), които ще пренесат публиката в епохата чрез изпълнения на средновековна скандинавска музика.

19:00 ч. | Сцена за младите таланти на България: Микрофонът ще бъде даден на бъдещите музикални звезди – Симеон Попов, Виктор Апостолов и Борис Апостолов. Изявените младежи ще представят:

"Полетът на бръмбара“ от Римски-Корсаков – в изпълнение на перкусионно трио (пиано, барабани и ксилофон);

Рудиментален двубой (комплект барабани и пайп дръм);

"Момчето с въпросите“ от Христо Йоцов – дуо пиано и барабани.

Исторически спектакли и танци: Програмата продължава с "На крилете на античността“ – фрагмент от танцова пиеса на историческа тематика, представена от ЕРА Балет. Веднага след тях учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) ще представят театрално-танцовото представление "С любов към Пловдив“.

Зрелища и битки на арената: След арт програмата идва ред на любимите на публиката зрелища на древния Филипопол:

Безмилостни антични битки между гладиатори от школите Ludus Lupercalis (Вълците от Кабиле), Ludus Traex, Ludus Tomitanus и бойци от Антична Тракия.

Танци от Средновековието, представени чрез характерен за периода стил от група Kontea (Хърватия).

Реконструкторски средновековен бой (Combat reenactment) с автентични оръжия, представен от водещи групи от страната и чужбина: Knights of Vrana (Хърватия), "Величие“ (България), White Eagles / Бели Орлови (Сърбия), НД "Традиция“ – Панагюрище (България) и други.

Демонстрация на Бохурт триатлон (исторически средновековен бой с характерни оръжия и броня от края на 14 в.) по правилата на WMCF Knights, представен от Наемна дружина “Барадж" с нейния международно признат шампион – Петър Владов.

13 юни – Животът в древността (парк "Лаута“)

10:30 ч. | Официално откриване на събитията в парка.

10:00 – 18:00 ч. | Тематични исторически лагери (отворени през целия ден):

ЛАГЕР "АНТИЧНОСТ“: Демонстрации на антични занаяти, бит и култура, стрелба с античен лък, боравене с оръжия, битки и автентичен робски пазар.

ЛАГЕР "РАННО СРЕДНОВЕКОВИЕ“: Демонстрации на ранносредновековни занаяти, характерна храна, бит и култура, конна езда и стрелба с лък. Специално за децата ще работи Средновековна школа за млади воини – обучение на младежи и деца в стрелба с лък, боравене с копие, щит и сабя.

ЛАГЕР "КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ“: Демонстрации на занаяти, бит и култура на българи, ромеи, латини и рицари. Изложба на късносредновековни облекла и въоръжение, представяне на воински умения и строй, средновековна кухня и медицина. Програмата включва и интригуваща презентация на тема "Цар Калоян и рицарите от Филипополското херцогство".

19:00 – 20:00 ч. | Вечерен концерт: Музикално изпълнение на група “Фрея" и вълнуваща среща с проекта "История и музика“.

14 юни – Жива история и музей на открито (парк "Лаута“)

10:00 – 13:00 ч. | Интерактивна програма:

Разглеждане на средновековните лагери, автентични занаятчийски работилници и търговски щандове.

Жива история: Детайлно представяне на армиите през различните епохи, техните тактики и бойни практики. Изложба на облекла, въоръжение и снаряжение на тогавашните войскари.

Средновековна школа за млади воини – продължение на обучението за деца и младежи (стрелба с лък, копие, щит и сабя).

Антични и средновековни игри и забавления за малки и големи.