Общинските съветници на Пловдив изпаднаха в ступор по средата на обсъждането на предложения от общинската администрация за одобряване на транспортен достъп до имоти в земеделските територии в кв. "Прослав". Бомбата хвърли гражданин, който раздаде на съветниците снимки със съществуващото положение. По думите му на мястото има път с асфалт, подземна инфраструктура - вода, канализация, ток, интернет, дори газификация, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Райчо Димов е собственик на терен от 1300 кв. метра. За да си построи еднофамилна къща, е необходимо разрешение за транспортен достъп. Имотът се намира в жилищна зона, отговаря на ОУП, предвижда се ниско застрояване до 7 метра.

В района има около 50 жилищни сгради, които достъпват по този селскостопански път. Има инженерна инфраструктура, включително оптичен интернет и газификация. Той е улица като тази пред сградата, в която се намираме. Не разбирам защо ние гражданите не можем да развиваме своето инвестиционно намерение, попита пловдивчанинът.

Господин Апостолов реагира незабавно на изказването и поиска представител на общината да каже дали наистина в тази зона има изградена инженерна инфраструктура, без да е гласуван транспортен достъп. Ако се окаже, че е така, това означава, че са нарушени дузина закони и наредби, подчерта Апостолов и поиска администрацията да обясни как се е случило.

Не знаех за този случай, но го научавам от президиума на Общинския съвет. Бих помолил г-н Сакъбов (б.а. заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов) да вземе отношение, ако не сега, то на следваща сесия. Да ни успокои, че там всичко е законно. Да не се повтори ситуацията във Варна. Предполагам, че някои органи ще се самосезират - заяви Веселин Маневски.

Слави Георгиев обясни защо групата е гласувала против осигуряването на транспортен достъп. "Действаме защитно, защото става въпрос за големи територии - 20, 30, 50 декара, а ние не сме готови с инфраструктура. Става въпрос за големи инвестиционни намерения. На всеки случай трябва да се гледа индивидуално - в конкретния случай става дума за 1,5 декара" - посочи юристът.

Славчо Атанасов изрази недоверие относно площта на имота.

Да няма някаква грешка? Моята информация е, че декарите са 13.6 дка, терен на левия бряг на р. Първенецка. Казвате: правят се 21 парцела и във всеки от тях ще изникне по една къщичка. Кое е вярното? - попита бившият кмет.

И.д. главен архитект на Пловдив арх. Яна Желязкова уточни, че цялата площ е 13 декара, образуват се 21 УПИ, а в конкретния случай трябва да се даде съгласие за 1.3 декара. Тя заяви, че ще направи проверка как е разрешавано изграждането на подземна инженерна инфраструктура, кога и от кого.

Бившият кмет на район "Западен" Димитър Колев изтъкна положителната страна - че на въпросната територия ще има 21 еднофамилни къщи, а не 21 блока. Господин Апостолов обаче беше категоричен, че трябва да се вземат мерки.

Оказва се, че няма значение какво да гласуваме тук, инвеститорите си правят каквото си искат. Група граждани са взели инициатива, направили са транспортен достъп, сигурно има и алейки, осветление, ЕВН са издали разрешение, плащат интернет и вода по нелегални трасета. Да не гръмне една бомба подобна на Варненската история и да се окаже, че определени лица имат пръст - заяви Апостолов.

Съветниците настояват администрацията да направи проверка кой е изградил въпросната инфраструктура, да се предостави информация, за да вземат адекватно решение. С 31 гласа "за", 2 "против" и 9 "въздържал се" беше подкрепено предложението за отлагане на точката за следваща сесия.