Апелативният съд в Пловдив пусна под домашен арест задържаните миналата седмица д-р Фани Колачева-Гудева, родителите ѝ Бойка и Кирил Колачеви и съпруга й Велизар Гудев. Това стана след заседание, на което те обжалваха мерките си. Вкъщи обаче ще бъдат с гривни. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Първото решение

На 5 юни Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка "задържане под стража“ спрямо Фани Колачева-Гудева, Велизар Гудев, Кирил Колачев и Бойка Колачева и "домашен арест“ спрямо Цветалина Колачева-Сали, обвинени в това, че за периода от началото на месец март 2025 г. до 02.06.2026 г., на територията на гр. Пловдив, са участвали в организирана престъпна група с цел да вършат съгласувани в страната престъпления - неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК чрез използване на документи с невярно съдържание, като ОПГ е създадена с цел да върши престъпления - пране на пари. Според държавното обвинение са нанесени щети за 500 000 евро за отчетени прегледи и процедури на 4000 пациенти.

Схемата

Д-р Цветалина Колачева-Сали, която е работила като ревматолог в УМБАЛ "Свети Георги" е уреждала фиктивни хоспитализации и е издавала фалшиви болнични листове срещу 100 евро за брой. Пациентите реално не са пролежавали в болница. След това са били насочвани към рехабилитация в един от трите центъра на сестра й - д-р Фани Колачева-Гудева, а на по-късен етап са изпращани за "продължаващо лечение“ в санаториума в смолянското село Баните, където фамилията има роднинска връзка.

Разследването на схемата е започнало в началото на 2026 година след получаване на информация за съмнителната дейност на групата. За всяка терапия с направление Здравната каса превежда по 230 лева на физиотерапевт. Според прокуратурата, е възможно много пациенти да не знаят, че имената им са замесени в схемата.

Наказанието

Наказателният кодекс предвижда наказания лишаване от свобода от пет до петнадесет години, от три до десет години и конфискация на част или на цялото имущество.

Окръжен съд – Пловдив прие, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение, че обвиняемите може да са извършили престъплението, за което са привлечени към наказателна отговорност, както и счете, че съществува реална опасност от извършване на престъпление.