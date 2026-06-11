Детската площадка в Цар Симеоновата градина скоро ще е повод за радост. Поправяме повредената настилка. Чуваме гражданите, които са недоволни от избрания момент, но сме длъжни да се съобразим с много фактори, включително възможностите на дарителите. На тях благодарим от все сърце за щастието, което подаряват на най-малките. А на всички родители и деца - за търпението и разбирането. Чакаме ви в събота на Disney шоу на Пеещите фонтани! Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Plovdiv24.bg припомня, че голямата детска площадка за деца до 12-годишна възраст в Цар Симеоновата градина в Пловдив е временно затворена за посетители от 3 юни до края на месеца. Ограничението се налага поради извършването на планирани ремонтни дейности по обновяване на пространството.

На мястото ще бъде извършена цялостна подмяна и обновяване на саморазливната ударопоглъщаща настилка, което ще повиши безопасността и комфорта на най-малките посетители на парка, заявиха от община Пловдив.

Ограничения в достъпа за сигурност на гражданите

По време на изпълнението на проекта площадката ще бъде изцяло оградена. Достъпът за външни лица ще бъде напълно ограничен, за да се гарантира безопасността на преминаващите граждани и да се осигури безпрепятствена работа на строителните екипи.

По-добри условия за децата и родителите

След финализирането на планираната реконструкция, децата и техните родители ще могат отново да ползват обновеното пространство при значително по-добри, модернизирани и безопасни условия за игра.