Още един общински съветник от Общински съвет - Пловдив се е изкушил от журналистиката. Икономистът Спас Шуманов от групата на ГЕРБ в местния парламент обяви, че от днес стартира лична и обществена рубрика с финансова насока, касаеща общинските предприятия. Подробности за начинанието не бяха обявени, но се предполага, че съветите ще се дават в профила на Шуманов или в специално създадена за целта страница във фейсбук. Другият общински съветник, който развива видеоподкаст по общоградски теми и проблеми, е юристът и председател на правната комисия Слави Георгиев, прeдаде репортер на Plovdiv24.bg.
Намерението на Спас Шуманов беше обявено по време на дискусията за проектобюджета на община Пловдив за 2026 година и актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2027 – 2028 г., изготвени в изпълнение на БЮ 2 от 18.05.2026 година от Министерство на финансите. Според икономиста, община Пловдив има неизполван финансов потенциал без да се променя размера на местните данъци и такси и като пример посочи ОП "Паркиране и репатриране".
Опозицията разкритикува предложения проекто бюджет и бюджетната прогноза. Владимир Славенски от ПП-ДБ изтъкна, че проблемите на Пловдив изискват смели решения и ефективност, но подчерта, че групата няма да подкрепи предложението. В хода на дискусията се засегна темата и за финансовата децентрализация, при което в Пловдив да остават голяма част от събраните пари. Според Господин Апостолов от "Свободен избор" дори обяснителните записки не отговарят изискванията. Николай Гюров от "Независими за Пловдив" коментира в конкретика заложените цифри и обяви, че 2.5 години след началото на мандата кметът все още не е представил своята управленска програма. Борислав Инчев от "Браво, Пловдив" припомни на колегиет си, че реално не се гледа проект на бюджет.
Веселин Маневски заяви, че няма как в момента да се говори за конкретни цифри, попита за какво капково напояване ще се говори, когато няма вода, и препоръча всяко евро да се използва ефективно като се съобразят реалностите.
Финансистът на община Пловдив Виктория Чавдарова коментира, че бюджетната прогноза е изготвена според указанията на Министерството на финансите, което е спуснало таблици и форми по образец. Данните са посочени на база функции, а не по дейности. По отношение на приходите за 2026 г. смята, че най-вероятно цифрата ще е същата и след 2-3 месеца при обсъждане на същинския проект на бюджет.
Кметът Костадин Димитров изрази учудване, че когато става въпрос за бюджет, всички съветници се активизират, независимо дали са тесни специалисти или не.
С 26 гласа "за", 9 "против" и 7 "въздържал се" предложението беше прието.
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