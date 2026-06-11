Още един общински съветник от Общински съвет - Пловдив се е изкушил от журналистиката. Икономистът Спас Шуманов от групата на ГЕРБ в местния парламент обяви, че от днес стартира лична и обществена рубрика с финансова насока, касаеща общинските предприятия. Подробности за начинанието не бяха обявени, но се предполага, че съветите ще се дават в профила на Шуманов или в специално създадена за целта страница във фейсбук. Другият общински съветник, който развива видеоподкаст по общоградски теми и проблеми, е юристът и председател на правната комисия Слави Георгиев, прeдаде репортер на Plovdiv24.bg.

Намерението на Спас Шуманов беше обявено по време на дискусията за проектобюджета на община Пловдив за 2026 година и актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2027 – 2028 г., изготвени в изпълнение на БЮ 2 от 18.05.2026 година от Министерство на финансите. Според икономиста, община Пловдив има неизполван финансов потенциал без да се променя размера на местните данъци и такси и като пример посочи ОП "Паркиране и репатриране".

При 500 000 евро за три паяка, само 10 месеца тези специализирани автомобили ще акумулират финансов ресурс. Това ще започне да решава и други проблеми, сред които неправилно паркиране в зелени площи, тротоари и т.н. - обясни Спас Шуманов.

Опозицията разкритикува предложения проекто бюджет и бюджетната прогноза. Владимир Славенски от ПП-ДБ изтъкна, че проблемите на Пловдив изискват смели решения и ефективност, но подчерта, че групата няма да подкрепи предложението. В хода на дискусията се засегна темата и за финансовата децентрализация, при което в Пловдив да остават голяма част от събраните пари. Според Господин Апостолов от "Свободен избор" дори обяснителните записки не отговарят изискванията. Николай Гюров от "Независими за Пловдив" коментира в конкретика заложените цифри и обяви, че 2.5 години след началото на мандата кметът все още не е представил своята управленска програма. Борислав Инчев от "Браво, Пловдив" припомни на колегиет си, че реално не се гледа проект на бюджет.

За съжаление размерът на местните приходи всяка година намалява. Не съм сигурен, че следващата година няма да има увеличаване на местните данъци и такси, но тези предложения трябва да дойдат от администрацията - каза Борислав Инчев.

Веселин Маневски заяви, че няма как в момента да се говори за конкретни цифри, попита за какво капково напояване ще се говори, когато няма вода, и препоръча всяко евро да се използва ефективно като се съобразят реалностите.

Финансистът на община Пловдив Виктория Чавдарова коментира, че бюджетната прогноза е изготвена според указанията на Министерството на финансите, което е спуснало таблици и форми по образец. Данните са посочени на база функции, а не по дейности. По отношение на приходите за 2026 г. смята, че най-вероятно цифрата ще е същата и след 2-3 месеца при обсъждане на същинския проект на бюджет.

Кметът Костадин Димитров изрази учудване, че когато става въпрос за бюджет, всички съветници се активизират, независимо дали са тесни специалисти или не.

Това е прогноза, не бюджет, дори не е начало на бюджет. Приходите са заложени на минимума, търсим финансиране от държава. Нека не забравяме, че през последните 3 години имаме най-голямото финансиране от държавата, имаме и европейско финансиране. Държавата ни е длъжница - събираме повече приходи, отколкото ни дава. Нима предлагате повишаване на данъците? - заяви кметът Костадин Димитров.

С 26 гласа "за", 9 "против" и 7 "въздържал се" предложението беше прието.