Община Пловдив очаква през 2026 г. разходите да бъдат повече от приходите, показват разчетите за проекто бюджета за 2026 г. и актуализираната бюджетна прогроза за периода 2027-2028 г., които ще се обсъждат в Общинския съвет на 11 юни, предава Plovdiv24.bg.

През 2026 г. се очаква разходите да бъдат 352 427 300 евро. Местните (собствените) приходи се очаква до края на годината да са в размер на 133 283 800 евро, през 2027 г. - 129 056 800 евро, а през 2028 г. - 128 376 900 евро.

Общинският дълг в края на 2025 г. е бил в размер на 47 744 500 евро. Прогнозата за 2026 г. е да намалее на 45 490 100 евро, през 2027 г. - 44 654 000 евро, през 2028 г. - 39 258 600 евро.

Предложението на кмета Костадин Димитров до Общинския съвет съдържа информация и за усвояване на средствата по Решения № № 33, 104, 172 и 393 на Министерския съвет от 2026 г., с изключение на одобреното финансиране с

РМС № 172/2026 г. за фактически извършени разходи по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027 г. и по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища 2024-2027 г.

За община Пловдив е осигурено финансиране по РМС № 33 от 15.01.2026 г. за Етап 2 - Реконструкция на южна, североизточна и част от източна трибуна, ново футболно игрище на малко поле и обслужващи сгради в жилищен парк "Марица север“ с административен адрес бул. "България" № 125 - 2 000 000 евро. По РМС № 393/07.05.2026 г. са преведени 4 000 000 евро за изграждане на нова детска градина в район "Западен". За двата обекта все още няма сключени договори.

Община Пловдив планира свиване на разходите през 2027 и 2028 година, след като през настоящата година те ще надхвърлят приходите.