В предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" продължаваме поредицата от дебати за презастрояването в Пловдив. Днес наш гост ще бъде Владислав Кънчев, заместник-председател на Камарата на строителите в Пловдив. Според него, не е казус за Пловдив това, че се строи прекалено, а че имаме такова усещане. И то е заради дисбаланса между частните и обществени инвестиции. По мнението на специалистите у нас Законът е така направен, че при регулирането на дадена територия спрямо съответните планове се допуска строителство и на места, където няма изградена инфраструктура.

Във втората част от предаването ще чуете първите думи на кмета на Пловдив Костадин Димитров след проведената среща в София, касаеща градовете кандидати за домакинство на Евровизия. Защо Пловдив превъзхожда останалите кандидати ще разберем от Костадин Димитров.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва всяка сряда, от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е от 22.00 часа. Предаването е съвместна продукция на Радио "Фокус" и Plovdiv24.bg

Автор и водещ на предаването е Цвети Тончева.