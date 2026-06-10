Удължаване на пистата на летище "Пловдив", получаване на лиценз за кацане в мъгла и изграждане на хангари за обслужване на самолети - това са плановете на областния управител Георги Янев за развитие на пловдивския аеропорт, съобщи самият той в интервю за Plovdiv24.bg.

Янев вече е разговорял с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев за удължаване на пистата със 700 метра и да стане от 2.5 километра на 3.2 километра. Това би позволило приемане на по-висок клас самолети, включително карго товари.

Летище "Пловдив" е ключово и от гледна точка на бизнеса, тъй като в региона се намира най-голямата икономическа зона в Източна Европа с над 180 фирми. Голяма част от въздушното карго на тези фирми минава през летище София. Представете си какво би било за тях, ако се изгради карго зона тук. Летище "Пловдив" има потенциал за това, смята областният управител.

Споделя, че е в почти ежедневен контакт с ръководството на летището и използва всяка ситуация и среща, за да се информира за възможностите за развитието му. По време на работна среща с генералния консул на Турция в Пловдив Емре Манав дипломатът е обещал да съдейства за полети на една нискотарифна турска компания. С представители на Министерство на обраната е коментирана възможността за предоставяне на имот с отпаднала необходимост за изграждане на хангари за обслужване на самолети. Реализирането на този проект по предварителни изчисления може да носи месечен приход от порядъка на около 400 000 евро.

Летище "Пловдив е единственото държавно летище в момента, което внася приходи в бюджета, останалите са дадени на концесия. Между другото - активите на летище "София" са прехвърлени към летище "Пловдив" след даването му на концесия, каза Георги Янев.

Областният управител подчерта, че летище "Пловдив" е ключово от много гледни точки, но първото нещо, което трябва да се направи,е държавата да вземе решение относно концепцията за неговото развитие - дали да остане държавно, дали да се даде на концесия или да се търси някаква друга форма на развитие.