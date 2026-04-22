Мащабно учение при бедствена ситуация ще се проведе днес на летище "Пловдив". В него ще участват служители на аеропорта, "Гранична полиция", пожарна, военни от авиобаза "Крумово", ХЕМС и доброволци към Червения кръст.
По време на събитието ще бъде инсцениран пожар в самолет. Целта е да е покаже готовността на спешните служби при подбни ситуации. Провеждането на учението няма да попречи на редовните полети на летището, посочват от ръководството на пловдивския аеропорт.
