Община Пловдив стартира за втори път обществена поръчка за изграждане на нова светофарна уредба на натовареното кръстовище между улиците "Богомил“ и "Лев Толстой“. Прогнозната стойност на проекта е фиксирана на 103 800 евро с ДДС, а новият краен срок за подаване на заявления от заинтересованите фирми е до 18 юни.

Пловдивчани очакваха това решение от страна на местната администрация, след като предишният опит за избор на изпълнител бе прекратен, припомня Plovdiv24.bg.

Прекратяване на първата обществена поръчка

До повторното обявяване на обществената поръчка се стигна, след като Община Пловдив изцяло прекрати предходната процедура за обекта. Назначената тогава комисия отстрани и тримата участващи кандидати, тъй като техническите им оферти не съответстваха на изискванията на възложителя. В първия конкурс участие взеха три фирми: "Елвеко – Електромонтажи“ ЕООД с предложение от 99 866 евро, "Парсек Груп“ ЕООД със сума от 91 200 евро и "Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ООД, чиято оферта бе в размер на 86 527 евро. Експертите обаче констатираха, че техническите планове на нито едно от дружествата не са подготвени в съответствие с условията, което стана повод за спиране на процедурата.

Един от инцидентите на въпросното кръстовище © Plovdiv24.bg

Значение на проекта и технически параметри

Новата светофарна уредба е от изключително значение за пътната безопасност в района заради множеството катастрофи и постоянните задръствания, ставали там през годините в час пик. Поръчката предвижда пълен инженеринг, който се състои от три основни компонента:

Проектиране: Еднофазно изготвяне на технически инвестиционен проект (ТИП) спрямо изискванията в одобрените спецификации.

Строителство: Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно договора, ЗУТ и действащите наредби за въвеждане в експлоатация и гаранционни срокове, което стартира след влизане в сила на разрешението за строеж.

Авторски надзор: Упражняване на постоянен контрол по време на строителството от правоспособни лица за точното спазване на проекта съгласно чл. 162 от ЗУТ.

Самата светофарна уредба ще включва внедряването на съвременна микропроцесорна система с трафик детектори, осигуряваща директна връзка с Центъра за управление на трафика. За пешеходците се планира поставянето на звукова сигнализация и специални бутони за индивидуална заявка на зеления сигнал.