Община Пловдив награди победителите в конкурса за най-красиво озеленено и поддържано междублоково пространство "Пловдив в цвят“. Инициативата беше организирана по повод Дните на зелената система през май и има за цел да насърчи грижата за зелените площи и активното участие на гражданите в облагородяването на градската среда.

В конкурса се включиха 18 представители на етажни собствености, входове на жилищни сгради и граждани, които поддържат междублокови пространства върху общински терени.

Силна конкуренция и високи оценки

Участниците впечатлиха комисията с ангажираност, творчески подход и постоянни грижи за зелените площи около домовете си.

Кандидатурите бяха оценявани по предварително обявени критерии, сред които размер на облагороденото пространство, растително разнообразие, естетическо оформление и цялостна поддръжка. Максималният възможен резултат беше 100 точки.

Победителите в конкурса

Първото място и ваучер на стойност 300 евро спечели междублоковото пространство при блок 311 в район "Тракия“, което получи максималните 100 точки.

На второ място с 97 точки се класира участникът от ул. "Победа“ № 64 в район "Северен“. Наградата е ваучер на стойност 200 евро.

ГАЛЕРИЯ: Община Пловдив отличи най-красивите междублокови пространства. Победител е блок 311 в „Тракия“ ‹ Виж всички 24 снимки ›

Третото място зае междублоковото пространство на ул. "Стою Шишков“ №10 в район "Източен“, което получи 94 точки и ваучер на стойност 100 евро.

Подкрепа за бъдещо развитие

Наградите са под формата на ваучери за закупуване на градински инструменти, техника, посадъчен материал и декоративна растителност.

Целта е отличените пространства да продължат да се развиват и да бъдат пример за добри практики в поддържането на градската среда.

Признание за всички участници

Всички останали участници получиха грамоти за участие като знак на признание за положения труд и усилията им да направят кварталите по-зелени и приветливи.

От Община Пловдив благодариха на гражданите, които ежедневно се грижат за междублоковите пространства и допринасят за по-добрия облик на града със своята активност и постоянство.