Дружеството "ЕНЧО ЕНЧЕВ – ЕТЕ“ ЕООД бе определено за изпълнител на обществената поръчка за доставка на 26 модерни комбинирани бетонни саксии с пейки за нуждите на Община Пловдив. Фирмата се оказа единственият участник в процедурата и спечели първото място с максимална комплексна оценка от 100 точки, формирана въз основа на критерия за оптимално съотношение между цена и срок за доставка.

Решението на назначената комисия вече е официално публикувано като част от документацията към поръчката, информира Plovdiv24.bg.

Детайли по поръчката за градско обзавеждане

Общата стойност на стартираната от Община Пловдив процедура възлиза на 100 000 евро с ДДС. Проектните изисквания към новите 26 съоръжения предвиждат те да бъдат изработени от високоякостни материали – армиран бетон и екологична дървесина, за да се гарантира дългосрочната им устойчивост на открито.

Ръководител на процедурата за подобряване на градската среда е директорът на ОП "Градини и паркове“ Радина Андреева, като крайният срок за подаване на документите бе 1 юни. Договорът с класирания изпълнител ще влезе в сила след окончателното потвърждение на финансирането, а доставката трябва да се реализира в рамките на три месеца до базата на общинското предприятие на ул. "Даме Груев“ или до други посочени локации в Пловдив.

Мащабно озеленяване и декоративна растителност

Тази поръчка е елемент от цялостната стратегия на местната власт за развитие на зелената система в града. Паралелно се провеждаше и друга процедура за доставка на декоративна растителност на стойност 132 000 евро с ДДС, разделена на четири позиции: широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти, рози и треви. Документи по нея се приемаха до 26 май, но там нямаше нито един кандидат, желаещ да озеленява Пловдив и поръчката пропадна.

Цветна трансформация за Giro d’Italia 2026

Дейностите по разкрасяване на градската среда съвпаднаха с домакинството на престижното колоездачно състезание Giro d’Italia 2026, за което ключови локации в Пловдив осъмнаха с мащабна цветна декорация. Живото лого на надпреварата до Панаира бе оформено от над 400 мушката и 1200 ирезинета, а кръговото кръстовище на бул. "Цар Борис III Обединител“ и районът около Панаира бяха украсени с по 7000 бегонии на всяко място. Пред сградата на общината на площад "Стефан Стамболов“ се появиха празнични фигури от 5600 бегонии, а при Водната палата бе монтирана атрактивна реплика на Купата на Giro d’Italia, обградена от лавандула, кипариси и 1500 целозии. Пешеходната зона на центъра бе допълнително обогатена с 850 розови петунии в кошници и спирали.

Равносметката от приключилата залесителна кампания

Освен временната декорация, в края на април приключи и пролетната залесителна кампания в града с акция по засаждане на 60 чинара край пешеходната алея на Гребната база. Общата равносметка от инициативата показва, че на различни локации в Пловдив са засадени общо над 1000 нови дървета, което подобрява екологичната среда в парковете и жилищните квартали.