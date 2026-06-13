Община Пловдив стартира мащабна обществена поръчка за доставка и монтаж на модерно обзавеждане и съвременно сценично оборудване за емблематичното кино "Космос“, разположено в централната част на града. Основната цел на местната власт е да върне блясъка на културния обект и да осигури максимален комфорт за жителите и гостите на града чрез обновяване на интериора и техниката.

Процедурата е обявена официално, като прогнозната ѝ стойност възлиза на 2 010 865 евро с ДДС, информира Plovdiv24.bg. Дейностите се реализират въз основа на административен договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Пловдив по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. в рамките на по-мащабния проект "Брегове на съвремието“. Фирмите, които желаят да се включат в конкурса, могат да подадат своите оферти до 1 юли 2026 година.

Как ще бъдат разпределени средствата по позиции

Тази обществена поръчка представлява ключова част от друга процедура с обща прогнозна стойност 1 338 562,14 евро без ДДС, която включва общо шест обособени позиции. Настоящият конкурс обхваща първите три от тях:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Кино "Космос"

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на художествено осветление

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на аудио-визуално оборудване

Останалите три позиции се отнасят до оборудване на кафене, доставка на сигнално-охранителна техника и изграждане на контрол на достъпа. Те ще бъдат възложени директно според самостоятелната им стойност по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За кафенето са предвидени професионален гофретник, кафемашини и хладилни витрини. Сигурността на обекта ще се гарантира от 16 мрежови камери, видеорекордер и датчици, а за контрола на достъпа се предвиждат специализирани четци и 50 безконтактни карти.

Проектът на киното отвън

Финансиране и условия за старт на доставките

Проектът разчита на смесено финансиране. Част от средствата са осигурени по европейската програма, но останалите 638 224,78 евро без ДДС са от бюджета на Община Пловдив. Към момента на откриване на процедурата общинският бюджет за 2026 г. все още не е приет, поради което тези пари са заложени като "неосигурено финансиране“. Сумата е разпределена пропорционално между трите позиции: 70 204,73 евро без ДДС за първата, 255 289,91 евро без ДДС за втората и 312 730,14 евро без ДДС за третата.

Реалното изпълнение на доставките ще започне едва след като общината осигури пълното финансиране и уведоми писмено избрания изпълнител. В случай че местната власт не намери необходимите средства в срок от три месеца, всяка от страните по договора има право да поиска частичното му прекратяване. Ако изтече 10-месечен срок без осигурени суми, договорът се счита за автоматично частично прекратен. Официален възложител на процедурата е заместник-кметът на Община Пловдив Пламен Панов.

Отвътре на кино Космос

Предистория и бъдеще на културния център

Община Пловдив е бенефициент по два свързани проекта за ремонт, като договорът по програма "Развитие на регионите“, реализиран съвместно с община Габрово, включва също благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на южния бряг на река Марица. Общата стойност на този договор е 8,7 милиона евро, от които 4,5 милиона евро са безвъзмездна помощ, а 4,2 милиона евро са собственият принос на общината. Крайният срок за приключване е 31 декември 2029 г., като за 2026 година са необходими 60 000 евро за срочното изпълнение на дейностите. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е две години.

В сградата на емблематичното кино в момента се извършва основен ремонт, който цели да го превърне в съвременен многофункционален културен център с изцяло нова функция, но при пълно уважение към архитектурното наследство. Проектът предвижда изграждането на нова основна зала с 599 места, оборудвана със сценична механизация, която ще се използва за кинопрожекции, камерни представления и експериментални спектакли. В допълнение ще бъдат обособени две презентационни зали, гримьорни, складове и спомагателни помещения. Площадното пространство около сградата ще бъде изцяло възобновено, като се запази годната растителност и се осигурят маси за открито сервиране.

Строителството на кино "Космос“ започва през 1960 г. и завършва четири години по-късно, превръщайки го в най-модерното кино в Пловдив за времето си. Пловдивчани още помнят, че пред залите са се извивали огромни опашки за билети, като за прожекциите на "Междузвездни войни“ е било запълнено дори фоайето. През годините обектът беше застрашен от разрушаване, за да бъде превърнат в многоетажен паркинг, но с новия проект ще бъде разкрита пълната красота на оригиналната сграда.