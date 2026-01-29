ИЗПРАТИ НОВИНА
Държавата преведе 3 милиона за кино "Космос"
Автор: Диана Бикова 10:41
©
Държавата е превела 3 милиона по проекта за реконструкция на кино "Космос". Добрата новина съобщи заместник-кметът по култура, туризъм, археология Пламен Панов пред общинските съветници при обсъждането на предложение за отпускане на безлихвен заем за реализация на проекта "Брегове на съвремието – комплекс от мерки по Програма "Развитие на регионите 2021-2027″, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Безлихвеният заем е в размер на 60 000 евро. Отпускането му беше одобрено с пълно единодушие.

Припомняме, че община Пловдив е бенефициент и по двата проекта за ремонт. За кино “Космос", с който в включено и благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на южния бряг на река Марица по програма “Развитие на регионите" и е заедно с община Габрово. Договорът е на стойност 8,7 млн. €, от които 4,5 € са безвъзмездна финансова помощ и 4,2 млн € принос на бенефициента. Срокът за изпълнение е не по-късно от 31 декември 2029 г.

В сградата на бившето кино се извършва основен ремонт, оборудване и обзавеждане, както и оформяне на публичното пространство около него. Целта е кино "Космос“ да се превърне в съвременен културен център с нова функция, но с уважение към архитектурното си наследство.

Кино "Космос" ще има нова многофункционална зала с 599 места със сценична механизация и ще може да се използва за кинопрожекции, камерни представления, експериментални спектакли, както и две презентационни зали. Предвиждат се помещения за гримьорни, складове, тоалетни и други спомагателни помещения.

Площадното пространство ще се възобнови, като се запази цялата годна и безопасна растителност. Ще има маси за открито сервиране. 

За 2026 година са необходими 60 000 € за изпълнение на дейностите по проекта в срок.



Колко е невероятно, че след 5-6 мандата обещания и крадене имаме Община, която едновременно мете след предишните “кметове” и довършва проектите си. Уважение за Костадин Димитров! Пловдив вижда кой кой е.
