ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Държавата преведе 3 милиона за кино "Космос"
Безлихвеният заем е в размер на 60 000 евро. Отпускането му беше одобрено с пълно единодушие.
Припомняме, че община Пловдив е бенефициент и по двата проекта за ремонт. За кино “Космос", с който в включено и благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на южния бряг на река Марица по програма “Развитие на регионите" и е заедно с община Габрово. Договорът е на стойност 8,7 млн. €, от които 4,5 € са безвъзмездна финансова помощ и 4,2 млн € принос на бенефициента. Срокът за изпълнение е не по-късно от 31 декември 2029 г.
В сградата на бившето кино се извършва основен ремонт, оборудване и обзавеждане, както и оформяне на публичното пространство около него. Целта е кино "Космос“ да се превърне в съвременен културен център с нова функция, но с уважение към архитектурното си наследство.
Кино "Космос" ще има нова многофункционална зала с 599 места със сценична механизация и ще може да се използва за кинопрожекции, камерни представления, експериментални спектакли, както и две презентационни зали. Предвиждат се помещения за гримьорни, складове, тоалетни и други спомагателни помещения.
Площадното пространство ще се възобнови, като се запази цялата годна и безопасна растителност. Ще има маси за открито сервиране.
За 2026 година са необходими 60 000 € за изпълнение на дейностите по проекта в срок.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 144
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 31 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Ръководителят на ремонта на Хуманитарната: Надяваме се да бъдем г...
11:00 / 29.01.2026
Стаменов: Правим всичко възможно ремонтът на Хуманитарната да при...
10:44 / 29.01.2026
ПП–ДБ: Доклад на АДФИ разобличава скандални нарушения при обществ...
09:43 / 29.01.2026
Труп на мъж е открит на велоалея в Пловдив
09:32 / 29.01.2026
ОбС Пловдив заседава при закрити врати за участие в търг
09:27 / 29.01.2026
Пловдивски музикант: Не искам да повярвам, мъката ми е голяма
09:16 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS