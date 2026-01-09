ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът оптимист за кино "Космос"
Градоначалникът е бил на инспекция на място преди празниците. Започнато е изграждане на вътрешните помещения с гипсокартон и инсталацията. Срокът за завършване на обекта е до края на годината, но строителите може да поднесат приятна изненада. Финансирането е осигурено.
Димитров каза, че в града има няколко зали за култура с около 500 места. Отделно от това Военният клуб и кино "Гео Милев" са с по 300 места. Всички те ще бъдат запълнени с култура, гарантира кметът. Сподели, че е направил за себе си план кога сцените могат да бъдат ремонтирани. Предвидил е разговори с министерствата на отбраната и на транспорта, които са собственици на Военния клуб и "Гео Милев".
На въпрос кога в Пловдив ще има зала за култура с 5000 места, Димитров отговори че е дадена възможност на всички оператори да правят култура и в града влизат милиони левове.
Идеята за мултижанров творчески комплекс на частен терен на Младежкия хълм е включена в ПИРО на Пловдив 2021–2027, припомни заместник-кметът по култура Пламен Панов. Той допълни списъка с културни локации с Летния театър, който, за да стане още по-атрактивен, трябва да стане част от активите на общината.
Относно съдбата на бившата сграда на БНБ на малката главна, кметът Димитров обяви, че ще има нарочна пресконференция за културата и музеите.
