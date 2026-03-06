Бойко Борисов направи инспекция на ремонта на кино "Космос" в присъствието на кмета Костадин Димитров и представители на местната партийна организация, предава Plovdiv24.bg.
"Защо дадохте пощата навремето да я вземат? Сега искат 100 милиона" - попита Борисов.
Кметът сподели, че по Коледа е коментиран въпросът за пощата, която може да се превърне в културно средище и да се превърне в дом на държавната опера. За да се случи това, ще трябват 100 милиона за придобиването й и още 100 милиона да се направи сградата подходяща за оперно изкуство, отбеляза градоначалникът.
Борисов припомни, че в Пловдив пред завършване са двата стадиона на Ботев и Локомотив, а започва реконструкцията и на този на Марица.
Поинтересува се какво се случва с изграждането на новия лъч на Околовръстното от п.в. Скобелева майка до Асеновградско шосе, а след отговора, че шефът на АПИ е бил сменен, иронично отбеляза, че той (б.р. смененият шеф на АПИ) е имал голямо значение за изборите.
"Ще изчакаме 2 месеца, след изборите пак ще започнем" - каза Борисов.
Поинтересува се докъде е стигнал ремонтът в училищата и потърси с очи заместник-кмета по образование Владимир Темелков, който този път не беше в първите редици. След призоваването, вицекметът се приближи и резюмира изпълнението на програмата на МОН с две изречения.
Кметът Костадин Димитров показа визуализации на бъдещото културно пространство.
"Киното се е казвало "Комсомол". После "Космос" - обясни градоначалникът, а Борисов поръча: "Кръстете го с нещо прогресивно и го боядисайте с нещо като дъга".
Димитров показа визуализации и на Античния форум Юг - Изток, за който е обявена обществена поръчка и вчера бяха отворени офертите на кандидатите. Показа и пощата, която евентуално може да стане опера.
kinggod1
преди 50 мин.
пощата става и за прекрасен огромен музей на града може и заедно с опера
