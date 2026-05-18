Изпълнителят на ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив е убеден, че обектът ще бъде предаден навреме. Това съобщи пред журналисти днес Живко Недев, председател на Съвета на директорите на холдинга, който е главен изпълнител на проекта, предаде репортер на Plovdiv24.bg.Той обясни, че нямат проблем нито с материалите, нито с работниците. Единственото проблемно решение е реставрацията на обекта. Защото това не е обикновено строителство. Вътре не може да се работи спокойно. Не може да се направи нищо - нито да свалиш мазилка, нито да направиш шпакловка без съгласуване на всеки детайл. По думите му всички решения за материали и укрепване трябва да спазват определени изисквания, трябва да се съгласуват. Това не е толкова строителство, колкото реставрация. По отношение на това дали така се оскъпява ремонтът строителят посочи, че по-скоро е загуба на време, отколкото повишаване на стойността на ремонта.
Стаменов пък добави, че самата поръчка е направена преди 4 години, цените оттогава са нараснали двойно и тройно.
Общата сума на ремонта е близо 11 милиона. Външните площи тази година няма да се работят, с изключение на дренажната система около училището, което ще стане с нов проект.
Пред родители Георги Стаменов изтъкна, че в момента няма втори план за учениците, в случай че ремонтът отново се забави. Той е получил уверения от строителя, че този път срокът ще бъде спазен.
