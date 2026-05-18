Изпълнителят на ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив е убеден, че обектът ще бъде предаден навреме. Това съобщи пред журналисти днес Живко Недев, председател на Съвета на директорите на холдинга, който е главен изпълнител на проекта, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Още от самото начало имаме притеснения за сроковете за изпълнение на този обект, защото това не е обикновен ремонт, това е особен обект. Това е 50% ремонт, 50% реставрация и това ни създава проблеми, каза Недев.

В началото не се знаеше за какъв проект става дума. Някой през годините е правил ремонти, които са били абсурдни за паметник на културата. И може би риска на кмета е, че е влязъл в такъв обект, за да направи такъв основен ремонт. По-лесно е било да замажат проблема и да го оставят на следващите, за следващите години, но това се разпада като гъба, добави Недев.

Той обясни, че нямат проблем нито с материалите, нито с работниците. Единственото проблемно решение е реставрацията на обекта. Защото това не е обикновено строителство. Вътре не може да се работи спокойно. Не може да се направи нищо - нито да свалиш мазилка, нито да направиш шпакловка без съгласуване на всеки детайл.По думите му всички решения за материали и укрепване трябва да спазват определени изисквания, трябва да се съгласуват. Това не е толкова строителство, колкото реставрация. По отношение на това дали така се оскъпява ремонтът строителят посочи, че по-скоро е загуба на време, отколкото повишаване на стойността на ремонта.

Стаменов пък добави, че самата поръчка е направена преди 4 години, цените оттогава са нараснали двойно и тройно.

В момента има операции, които се правят дори на загуба. Но основната цел е тази сграда да бъде реставрирана и това съм го приел като лична кауза. Ние трябва да оставим това за нашите внуци и правнуци. Понеже винаги се търси виновен, то аз ще поема вината с тази ясна цел. Защото тази сграда е гордостта не само за пловдивчани, но и за цялата страна, каза още Георги Стаменов.

Общата сума на ремонта е близо 11 милиона. Външните площи тази година няма да се работят, с изключение на дренажната система около училището, което ще стане с нов проект.

Пред родители Георги Стаменов изтъкна, че в момента няма втори план за учениците, в случай че ремонтът отново се забави. Той е получил уверения от строителя, че този път срокът ще бъде спазен.