Родители от ОУ "Княз Александър I" в Пловдив пожелаха да се срещнат с представител на медията ни, възмутени от изказването на зам.-кмета Владимир Темелков по повод осигуряването на финансирането на ремонта на хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий“. ОУ "Княз Александър I“ е основно училище и се намира в една сграда с Хуманитарната гимназия.

Елена Филипова, Марина Манолова и Георги Присадов застанаха с лицата си пред камерата на Plovdiv24.bg, за да разкажат какво ги е подразнило и защо стягат протест.

Те обясниха, че са провокирани от интервюто на Владимир Темелков, зам.-кмет по образованието и дигитализацията в Пловдив, дадено за нашата медия, тъй като според тях в него са били казани абсолютни неистини относно това кой е задвижил ремонта на Хуманитарната гимназия - този паметник на културата от национално значение, който е започнал да се руши върху главите на две хиляди деца.

Ние, с Георги Присадов, сме родители в това училище. Аз бях близо 10 години с двете ми деца. Бидейки в него и наблюдавайки абсолютния разпад на сградата след 140 години, през 2018 година решихме да сигнализираме всички възможни институции в България. Защото сградата се рушеше буквално върху главите на нашите деца и на още две хиляди деца, разказа Филипова.

Тя обясни, че са ходили по всички възможни институции в София - Министерство на образованието, Министерство на културата, Министерски съвет, РУО Пловдив и съответно Община Пловдив, която е собственик на сградата. Реагирало е единствено Министерство на културата.

Последвали са банални отговори от страна на Община Пловдив и РУО Пловдив. На 19 февруари същата година те получават и потресаващ доклад от Слави Славов, главен инспектор в Министерство на културата, който само месец след жалбата на родителите е направил оглед на сградата и е написал констатации относно нейното състояние. А те са били, че състоянието на сградата застрашава живота на децата. От корнизите могат да се откъснат елементи, които да застрашат живота на децата.

Предписанията на архитект Слави Славов още същата година са били по най-бързия начин община Пловдив да възложи проект за консервация, реставрация и план за опазване на културната ценност.

Половин година по-късно, на 22 ноември 2018 година, родителите получават потвърждаващ протокол от архитект Петров, че наистина в рамките на 90 календарни дни трябва да се изготви проект за консервация и реставрация на тази сграда.

До лятото на 2019 година, т.е. година и половина, община Пловдив не прави абсолютно нищо, за да осигури 100 000 лева за този проект, а родителите продължават да пътуват между институциите и водят война с чиновниците, посещават кабинетите на архитект Петров и на районния кмет Георги Стаменов.

През лятото на 2019 година родителите се обръщат към общинските съветници на "Съюз за Пловдив" и те входират искане за отпускане на 100 000 лева, за да се направи този проект. Архитект Джугаланов прави проекта за една година, като преценява, че необходимата сума за ремонта е между 6 и 8 милиона лева.

През 2022 година, 4 години по-късно, все още нищо не се случва освен този проект. Родителите посещават и общинска сесия, на която им се казва, че пари за този ремонт няма.

Същата година, своята помощ на родителите предлагат съветниците от ПП-ДБ в Пловдив. Депутатите също се включват, като изискват цялата документация до момента от родителите. Правят се копия и се предават на Асен Василев.

И само след два месеца ние имахме отпуснати 4 милиона лева. 2,8 милиона от Министерство на културата и 1,2 милиона от Министерство на образованието. Министър Атанас Атанасов ни дойде на крака, лятото, на 25 юли, защото той много държеше да види къде ще бъдат дадени 2,8 милиона лева и беше потресен от състоянието на сградата. 1,2 милиона лева отпусна господин Денков като министър на образованието. Така че, господин Темелков, спрете да говорите абсолютно лъжи, за които има доказателства, призова Елена Филипова.

Според родителите, до момента, около ремонта на Хуманитарна гимназия в публичното пространство се лансират многобройни лъжи. Те смятат, че ремонта не върви, постоянно се обещават срокове, които после не се спазват. Новото обещание ремонтът да приключи за 15 септември 2026 година също е под въпрос.

Затова се създава Фейсбук група "За бъдещето на Хуманитарната гимназия", в която членуват родители, учители, ученици и хора, които имат връзка с това училище. В нея те обменят информация и идеи как може да се подобри живота на деца и учители, защото покрай този ремонт две хиляди деца от две училища, с целия си административен и педагогически персонал, са разпръснати на 6-7 локации в целия град, а 1500 от тези деца учат непрекъснато втора смяна.

Съответно всичко това предизвиква тревога и недоволство у всички тях. Марина Манолова, също родител, която живее близо до училището и е строителен инженер си позволява да влиза в сградата и да вижда какво се случва там. Обикаляйки цялата сграда, тя не среща много хора. Може би около 10 човека само, на около 6000 квадратни метра. Това, според нея, не е ефективен ремонт.

Родителите се съмняват, че парите, които са били отпуснати, не са стигнали до строителя. И затова се проточва ремонтът. Парите може да се отклоняват за друго и не се ползват по предназначение. Питат къде са осигурените средства и настояват за разследване. Също така искат да се знае добре, че протестът не е политически. Просто всички добре виждат, че напредъкът на ремонта на сградата е едва 30%,

Затова решават, че най-удачният вариант да си подсигурят бъдещата учебна година на децата е именно протест. Вече е внесено уведомление в общината за 20 май, от 16 часа.

Ние нямаме нереалистични очаквания, че ремонта ще свърши. Той не може да свърши, защото е до никъде. Ние имаме предложения. Мисля, че по обявените срокове приключва строителството на новия корпус на НУ"Христо Ботев". Спокойно този корпус може да се използва от учениците на едно от училищата, в комбинация с училище "П.Яворов", в което също има свободни стаи. Също така, "Райна княгиня", което е в достатъчно близост, също може да бъде вариант за настаняване на учениците. В училище "Цар Симеон Велики" също има свободна база, която е за ремонт, обяви Марина Манолова, организатор на протеста.

Имат ли намерения да търсят подкрепа от новата власт?

Родителите смятат още, че има и варианти с наемане на частни сгради, изграждане на акустични стени в общински зали, спортни зали. Най-тежкият за общината вариант е да бъдат принудени училищата-домакини да се въртят с учениците от Хуманитарната гимназия и ОУ "Княз Александър I" в режим на първа и втора смяна. Но това полезно решение трябва да бъде взето. Те настояват да бъдат предприети още сега превантивни мерки, защото знаят скоростта на мислене на общинарите и за да се избегне изненада за крайната дата на ремонта.

Всички много се надяват да получат отговори на този протест, да се проведе диалог между отговорните за този хаос и в крайна сметка да се стигне до решение. Не смятат да се отказват.

По думите им, вече има подадени заявки от родители за напускане на училището. Може би около 20% вече са преместили децата си и това ще продължи.

Всичко по темата за ремонта на училището, който Plovdiv24.bg следи първи още от самото му начало, можете да прочетете тук.