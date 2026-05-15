Общините могат да печелят от производството и продажбата на електричество, добито от алтернативни източници. Възможностите за това бяха представени по време на Регионалния форум "Дигитален и енергиен преход в общините в България“. Пловдив бе домакин на петото събитие от поредицата след Стара Загора, Русе, Варна, Благоевград, а през юли в Сапарева баня ще се проведе национална конференция, съобщи в интервю за Plovdiv24.bg Ергин Емин – председател на Асоциацията на българските градове и региони.

АБГР реализира успешно проект по Норвежката програма, в резултат на което са направени промени в законите за енергетиката, за енергийната ефективност и за енергията от зелени източници, касаещи енергийните общности. По същество, енергийните общности са инвестиции в зелена трансформация. Нужна е регистрация, след което инвестициите се вкарват в системи за производство и продажба на електрическа енергия. Идеята е да се използва сградния фонд. За да може обаче една община да създаде енергийна общност, първо трябва да има решение на Общинския съвет. Може да се приканят гражданите да се включат с парични средства или да се намери инвеститор.

Ползата от създаването на енергийна общност е, че сметките за ток за обществените сгради ще са по-ниски, а общините ще се превърнат в малки ЕРП-та, както е на Запад - каза Ергин Емин.

В България вече има няколко енергийни общности – в Габрово със съдействието на общината са регистрирани две, а в Бургас и в столичния район "Витоша“ има по една. В Пловдив е израдена структура за организиране на енергийна общност. Ергин Емин обясни, че в градовете, в които има енергийна общност, общините са предоставили покривите на училищните сгради за добиване на зелена енергия и в момента са пред сключване на договори с институциите. На база на тези споразумения произведената електрическа енергия се ползва от съветното училище, а излишната част се продава на свободния пазар или директно на предприятия, които имат нужда.

Инвестицията е около 100 000 лева. Гражданите се събраха, направиха дружество, събраха средства като дялов капитал. Общината само предоставя покрив. Остатъчната електроенергия се вкарва в зарядни устройства и се ползва от електрически автомобили, автобуси, камионетки, обясни механизма Ергин Емин.

АБГР иска и горещо се надява общините да участват в този процес, а след това да привлекат и гражданите. По-нататък във времето ще се стигне до там, че общинското ЕРП ще продава на гражданите електрическа енергия на много по-ниска цена. Отчитането на консумацията ще се прави не от познатите ни електромени, а от Изкуствения интелект (AI) и варненска фирма вече е създала такъв продукт. В момента между 42 и 48 процента от електрическата енергия е добита от алтернативни екологични източници и ще се върви в посока разширяване.

Другата голяма новина в тази посока е, че до края на годината Европейският съюз ще приеме Социалния фонд, по който общините в България ще получават средства за транспортна бедност. При наличието на достатъчен брой зарядни устройства, даже в селата, тогава ще има възможност да пътуват малки електрически автобусчета.

Ако живеете в Марково, мерцедесът ви се развали и не може да стигнете до общината – вие сте транспортно беден и трябва да ви се осигури два или три пъти такъв микробус, който не харчи нищо, стига да има зарядно устройство в Марково, обясни Ергин Емин.

В Италия, Белгия, Германия и най-вече в Норвегия именно по този начин са решили част от транспортните си проблеми. В южните страни се използва слънчевата енергия, тъй като тя е в изобилие в техните географски ширини. В Норвегия получават енергия, добита от биогаз от разлагането на риба.