Вчера Карлос Насар отпразнува своя 22-ри рожден ден. По този повод големият ни щангист написа следното:

"Здравейте! Навръх моя рожден ден осъзнавам все повече, че най-скъпото, което имам, е любовта на хората и това, че имам възможността да отвърна със същото. Затова искам да ви благодаря, че ме подкрепяте, вдъхновявате и мотивирате за всяка моя победа. Благодаря на семейството, че е винаги до мен. Благодаря и на прекрасната @agnesstoyanova за невероятния подарък и за това, че показва с всяка нейна творба, че младите български художници могат! Благодаря и на всеки, който ми написа пожелание днес и ми позвъня. И благодаря на Бог, че имам всички вас. Бъдете здрави, обичам ви вече 22 години!".

Кой е Карлос Насар

Карлос Мeй Насар е български щангист от смесен произход, майка му е българка, а баща му – ливанец. Той е олимпийски, двукратен световен и трикратен европейски шампион, както и един от най-младите носители на световен рекорд в историята на вдигането на тежести.

Роден е на 12 май 2004 година в Париж. Започва състезателната си кариера в СКВТ "Старт“ – Червен бряг под ръководството на Илиян Илиев.

На 12 декември 2021 г., на едва 17 години, става световен шампион в категория до 81 кг на първенството в Ташкент, като поставя световен рекорд от 208 кг в изтласкването. Едновременно поставя младежки и юношески световни рекорди с общ резултат в двубоя от 374 кг.

На 11 декември 2022 г. в Богота 18-годишният Карлос започна неуверено състезанието, вероятно повлиян от големия шок, който го сполетява седмица преди световното първенство – внезапната смърт на личния му треньор Илиян Илиев. В дисциплината изхвърляне записва два неуспешни опита на 173 кг, последвани от трети неуспешен опит на 174 кг – тежести, които по това време се равняват на световен рекорд за юноши.

Така той отпада от двубоя, но решава да вложи всички сили в дисциплината изтласкване. Още в първия си опит Карлос чупи световния рекорд за юноши с резултат от 212 кг. Във втория си опит не успява да изтласка 217 кг, но при третия опит с 220 кг успява да подобри световните рекорди за мъже, младежи и юноши, осигурявайки си златен медал в това движение. Този успех го превръща в единствения мъж щангист, който държи световни рекорди в две различни категории.

На 11 декември 2024 г., 20 годишният суперталант, печели златен медал в изхвърлянето, изтласкването и двубоя на световното първенство в Манама, Бахрейн. Поставя два световни рекорда – 183 кг в изхвърлянето и 405 кг в двубоя(183+222). Така Насар става и един от малкото български спортисти спечелили олимпийска, световна и европейска титла в една календарна година.

Дебютът

Още в дебюта си на голямо състезание става европейски шампион за юноши на 14-годишна възраст в Милано през 2018 г. Година по-късно печели златен медал от световното първенство за кадети до 17 години в Лас Вегас и от европейското първенство до 15 години в Ейлат. През 2020 г. печели световната купа за младежи от онлайн първенството в Перу.

На 7 април 2021 г., в Москва, става европейски вицешампион в дебюта си при мъжете, като в категория до 81 кг остава само на един килограм от италианеца Антонио Пицолато. В изтласкването двамата се дебнат опит след опит и завършват с по 206 кг, като златото е извоювано с нов европейски рекорд от 206 кг, който по-късно е постигнат и от Пицолато.

На 2 юни 2022 г., в Тирана, става европейски вицешампион в категория до 89 кг със световен рекорд за юноши в изхвърлянето със 171 кг, но не успява на 175 и 176 кг и взима бронз. В изтласкването подобрява световните рекорди за юноши с 203 кг, а после с 211 кг. На финала прави неуспешен опит за световен рекорд за мъже с 217 кг.

Първа европейска титла

На 24 април 2023 г., в Ереван, печели първата си европейска титла в категория до 89 кг., поставяйки световни рекорди за мъже в изтласкването с 221 кг и двубоя от 395 кг, а със 174 кг в изхвърлянето подобрява световния рекорд за юноши.

На 21 февруари 2024 г., в София, печели втората си европейска титла в категория до 89 кг., като взима златни медали в изхвърлянето, изтласкването и двубоя. Поставя световен рекорд за юноши в изхвърлянето от 176 кг. Постижението му в двубоя е само с 5 кг под световния рекорд за мъже – 396 кг.

Олимпийски игри

На 9 август 2024 г., в дебюта си на Олимпийски игри, става златен медалист в категория до 89 кг на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Във финала на състезанието вдига 213 кг в изтласкването, поставяйки нов олимпийски рекорд, а след това подобрява световния (както и олимпийския, и младежкия) рекорд с впечатляващите 224 кг. Добавяйки тези резултати към успешния си опит от 180 кг в изхвърлянето, Насар поставя олимпийски рекорд в двубоя (изхвърляне и изтласкване) от 393 кг, а след това и световен, олимпийски и младежки рекорд с общ резултат от 404 кг. От общо 13 рекорда в мъжката надпревара, в различните категории, българският талант е автор на 8 от тях.

На 19 април 2025 г. на европейското първенство в Кишинев, Молдова, Карлос Насар дебютира в състезание в категория до 96 кг., печелейки шампионската титла с три златни медала в изхвърлянето, изтласкването и двубоя. С третия си опит в изхвърлянето поставя нов световен рекорд за мъже - 188 кг., а в последния си шести опит чупи и световния рекорд в двубоя - 417 кг.

Нова славна страница

На 24 април тази година Карлос Насар написа още една страница от славната история на българския спорт. Спортист №1 на страната ни за 2025 година спечели четвърта европейска титла по вдигане на тежести. Това стана по време на първенството на Стария континент в Батуми (Грузия), където Насар доминираше в категория до 94 килограма. Той завърши с двубой от 386 килограма.

Към май 2026 г. българският феномен в щангите Карлос Насар е трикратен световен шампион при мъжете (2021, 2024, 2025) и олимпийски шампион от Париж 2024. Той е най-младият състезател, достигнал до три световни титли, чупейки рекорди, включително историческите 222 кг в изтласкването.