Холивудската звезда Сиена Милър стана майка за трети път, след като посрещна второто си дете от своя партньор Оли Грийн. 44-годишната актриса лично потвърди щастливата новина, споделяйки радостта си от появата на малкото бебе.

Милър разкри детайли около новото попълнение в семейството в интервю за E! News, като подчерта, че в момента е изцяло погълната от грижите за новороденото. Въпреки че потвърди раждането, актрисата запази в тайна пола и името на детето.

"Случи се. Имам мъничко бебе в съседната стая“, сподели развълнуваната майка. Тя не скри, че в момента страда от липса на сън и й е трудно да се концентрира, но се чувства "безумно влюбена“ в детето си.

Това е втори наследник за Милър и 29-годишния Оли Грийн, които станаха родители на първото си общо дете – момиченце – в края на 2023 г. Актрисата има и 13-годишна дъщеря Марлоу от предишната си връзка с Том Стъридж.

Звездата от "21 Bridges“ официално демонстрира бременността си за първи път по време на Fashion Awards 2025 в Лондон, появявайки се на червения килим в "Роял Албърт Хол“ през декември 2025 г. Малко след това, на 20 март, тя отбеляза завръщането си в социалните мрежи след осемгодишна пауза, публикувайки кадри с бременното си коремче.

В интервю за списание Glamour Милър споделя, че майчинството след 40-ата година е много по-устойчиво и спокойно преживяване. Според нея на тази възраст жената вече е по-уверена в себе си и не се влияе от чуждото мнение. "Родих на 29, после на 42, а сега и на 44 – и е толкова по-лесно, когато вече не се чувстваш разпиляна“, казва актрисата от "Anatomy of a Scandal“. Тя допълва, че в момента се чувства напълно щастлива в спокойния ритъм на ежедневието си и приема живота много по-свободно.