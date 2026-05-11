Актьорът Владимир Карамазов и неговият брат Иван Александров доказват, че упоритостта води до световен успех, независимо дали е под светлините на прожекторите или в елитните кухни на Лондон. Докато Владо е утвърдено име в българското кино и театър, Иван гради впечатляваща кариера като главен сладкар, поднасяйки десерти на кралски особи и световни знаменитости.

В една посока

Пътят им започва в техникум по обществено хранене, но скоро ги отвежда в коренно различни посоки – единият към актьорското майсторство, а другият към висшето сладкарство.

Раздялата

Иван Александров заминава за Лондон, където първоначално се сблъсква с безмилостното темпо и високите стандарти на работа, които се различават от опита му в България. Благодарение на изключителната си дисциплина, той успява само за шест месеца да се издигне в престижен ресторант, а по-късно заема позицията главен сладкар в "All England Lawn Tennis and Croquet Club", обслужващ елитния турнир "Уимбълдън". В кариерата си Александров е приготвял торти за кралски рождени дни и си спомня с вълнение личната среща с Кейт Мидълтън, която влязла в кухнята, за да поздрави екипа.

Успехите на двамата братя

Паралелно с работата си за елита, Иван развива собствен бранд за бутикови десерти. Неговият успех става вдъхновение и за Владимир Карамазов, който освен актьор е и успешен фотограф. Именно подтикнат от брат си, Владо издава книгата "Мина половин живот“, а на представянето ѝ в Русе двамата работят заедно за първи път – актьорът представя историите си, а сладкарят поднася авторски десерти.

Истински братя

Въпреки че живеят в различни държави, братята поддържат изключително близка връзка. Владимир често посещава Иван и семейството му в британската столица, като последната им съвместна снимка пред Бъкингамския дворец предизвика вълна от положителни реакции в социалните мрежи. Карамазов е категоричен, че брат му остава най-близкият му човек, с когото поддържа топла връзка при всяка възможност.