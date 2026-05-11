Неочаквана техническа повреда прекъсна обичайния ритъм на сутрешния блок по NOVA, след като в 8:16 часа в сградата на медията прозвуча противопожарната аларма. В продължение на няколко минути зрителите бяха принудени да слушат острия и пронизителен сигнал, докато водещите Виктор Николаев и Мира Иванова и техните гости - Александър Симов, Стойчо Стойчев и Арман Бабикян - се опитваха да запазят самообладание в ефир.

След 8-минутно прекъсване за рекламна пауза предаването е било възобновено и продължило в нормален ритъм.

От телевизията впоследствие поднесоха извинения към аудиторията за причиненото неудобство и обясниха, че става дума за техническо задействане на алармената система.

От медийната група уточняват, че е извършена проверка, която не е установила наличие на пожар или друга реална опасност. Ситуацията е била овладяна своевременно в съответствие с процедурите за безопасност.