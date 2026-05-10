Днес от 14:00 часа в храма "Св. св. Апостоли Петър и Павел“ в село Свежен ще бъде отслужена панихида по повод рождението на легендарния войвода Хаджи Димитър. Събитието цели да почете паметта на големия герой и неговата връзка със средногорското село, информира Plovdiv24.bg. Организатори на честването са сдружение "Български завет“ и църковното настоятелство при местния храм.

Според местната история, тежко раненият Хаджи Димитър е бил докаран от свои четници край Свежен и оставен на близкия връх Кадрафил. Там овчари от селото са се грижили за него, като са му носили храна и вода, но въпреки усилията им, той умира и е погребан на върха. След Освобождението тленните му останки са били препогребани в двора на църквата в Свежен, преди неговата майка да дойде и да прибере костите му.

Заедно с войводата, тази година ще бъде почетена и паметта на починалия наскоро местен жител Христо Свинарски. Той е бил внук на един от овчарите, полагали грижи за героя на връх Кадрафил. Свинарски е останал в спомените на своите съселяни като човекът, който до последно е съхранявал автентичното менче, от което Хаджи Димитър е пил мляко, и е поддържал жив разказа за последните дни на войводата.