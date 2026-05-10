Днес между 10:00 и 10:30 часа, град Перущица ще стане сцена на тържествено дарение на чудотворна икона на Света Богородица, предоставена лично от Радомир Спасов. Актът е посветен на 150-ата годишнина от Априлското въстание и героичната саможертва на града в името на свободата, както и в памет на йеродякон Игнатий — Васил Левски, съобщи организаторът за Plovdiv24.bg. Дарението е дълбоко символично, тъй като иконата на Божията майка е съпътствала борците за свобода, а саможертвата в перущенската църква е неразривно свързана с вярата.

Свещеният дар ще бъде връчен официално пред монумента на Апостола по време на неговото откриване. Радомир Спасов прави този жест и в памет на своите прадеди, загинали като участници в борбите за освобождение. Дарителят е известен с това, че ежегодно изнася иконата на Богородица по време на литийното шествие в Бачковския манастир.

Иконата ще остане в Перущица, за да бди над града и неговите жители. Тя ще бъде достъпна за всички вярващи, като символ на надежда за по-добро бъдеще на младото поколение.