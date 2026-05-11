Един прости експеримент все по-често се използва от хора, които се съмняват в качеството на млечните продукти на пазара. Потребителите могат сами да направят елементарна проверка на киселото мляко у дома. С няколко капки йод може да се установи дали в продукта има добавено нишесте. Ако млякото се оцвети в наситено лилаво, това е знак за наличие на нишесте.

Все повече потребители у нас си задават въпроса дали високите цени на млечните продукти отговарят на тяхното качество. На фона на постоянно поскъпващите храни, много хора започват да търсят алтернатива –-омашно приготвени продукти или стоки със сигурен произход.

Маргарита Ангелова е сред хората, които предпочитат сами да приготвят млечните си продукти у дома. Тя прави кисело мляко, сирене, кашкавал и дори моцарела.

"Един буркан кисело мляко, който е 650 грама, ми излиза около 85 евроцента. А пък едно кило кашкавал излиза около 11 евро и 50“, разказва тя пред БНТ.

В магазините обаче цените са значително по-високи. В квартални магазини в Благоевград кофичка кисело мляко от 400 грама достига цена от 1 евро и 68 цента, а килограм кашкавал струва близо 18 евро.

"Общо взето са високи цените“, коментира местна жителка.

Според хората поскъпването затруднява семейния бюджет, но компромис с храната не бива да се прави.

"Трудно се справят хората. За всичко друго може да няма, но за храната и за здраве трябва да има“, казва Бисерка Николова.

Оказва се обаче, че високата цена невинаги е гаранция за добро качество. Част от млечните продукти на пазара съдържат сухо мляко, растителни мазнини или други заместители.

"Съответно и консистенцията е една трошлива, една ронлива, където изцяло и на външен вид си се познава, че това не е истински продукт. Може да има заменена суровина и също да бъде висока цена на самия продукт“, обяснява технологът Христина Колева.

По закон продуктите с немлечни заместители трябва ясно да бъдат обозначени на етикета като "имитиращ продукт“.

Някои потребители споделят, че внимателно следят обозначенията и търсят продукти по БДС стандарт.

"Ние пазаруваме само по БДС стандарт. ЗНП и т.н. Гледате етикета задължително“, казва жена.

Други обаче не вярват напълно на етикетите и предпочитат домашно произведени храни.

"Не вярваме на етикета. Предпочитаме, когато има, да си купуваме домашно отгледани и произведени неща“, коментира Бисерка Николова.

Контролът върху качеството и съдържанието на млечните продукти се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. Въпреки това потребителите остават предпазливи и все по-често търсят сигурност в домашното производство и внимателния избор на продукти.