Необичайно и силно духовно явление разтърси десетки вярващи, събрали се в Новоселския манастир "Св. Троица" в Априлци. По време на празничната Божествена света литургия в памет на светите Новоселски мъченици, стенописът с образите на светите Климент и Наум Охридски започна да елеоточи.

Знак от небето в деня на саможертвата

Случката предизвика вълна от вълнение и молитвено преклонение сред присъстващите. За мнозина миряни и духовници изтичането на благовонно масло (елей) от иконата не е просто физическо явление, а духовен знак. Символиката е поразителна – чудото се случва именно в деня, в който Българската православна църква почита паметта на загиналите за вярата и свободата по време на Априлското въстание, съобщават от БГНЕС.

Кървавата история на "Света Троица"

Новоселският манастир не е избран случайно от съдбата за това явление. На 9 май 1876 г. обителта се превръща в лобно място за десетки невинни души.