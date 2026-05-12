Големият финал на петия сезон на романтичното риалити "Ергенът“ ще се състои на 21 май, когато зрителите ще разберат коя дама ще спечели сърцето на Марин. В последния епизод на екзотичното приключение в Шри Ланка истината ще излезе наяве, а главният герой ще трябва да направи своя окончателен избор между двете фаворитки – Михаела и Любомира.

Продукцията обещава емоционален завършек, в който любовта ще надделее, бележейки края на един от най-динамичните сезони в историята на предаването.

Любовна идилия и неочаквано напускане

Пътят до финала бе изпълнен с изненади, като една от най-запомнящите се е връзката между Крис и Елеонора. Двамата преживяха истинска любовна идилия, харесаха се от първия поглед и дори стигнаха почти до годеж в рамките на формата. Убедени в чувствата си, Кристиян и Нора решиха да напуснат имението в Шри Ланка заедно преди финала, за да продължат съвместния си живот в България.

Емоционалният срив на Стоян

Докато едни откриха любовта, за други приключението завърши със сълзи и разочарование. Брокерът Стоян изгуби шансовете си пред своята фаворитка Илияна, след като изчезна за осем дни в опит да намери себе си. През това време Илияна се почувства наранена и самотна, което я дистанцира от него и промени тотално посоката на отношенията им. Въпреки че не откри търсената любов, Стоян си взе довиждане с останалите участници, като сподели, че е намерил ценно приятелство в лицето на своя съперник Марин и някои от момичетата.

Новият ерген и промяната в имението

Ситуацията в предаването се усложни допълнително с появата на Георги Гатев. По време на осемдневното отсъствие на Стоян, продукцията взе безпрецедентното решение да покани нов ерген в лицето на оператора Гатев. Неговата поява рязко промени атмосферата в имението, тъй като много от дамите вече проявяваха интерес към него. Илияна беше жената, която най-категорично пренасочи вниманието си към Гатев, избирайки го пред Стоян, което направи състезанието за сърцето на Марин още по-объркано и напрегнато.

Всички въпросителни ще отпаднат на 21 май, когато Марин ще обяви решението си и ще сложи край на раздвоението си между Михаела и Любомира.