Емил Томов Чолаков е български водещ на "Един за друг" и бивш водещ на синоптичната прогноза по bTV. Известен е с нетрадиционния и разчупен начин, по който представя информацията, и неизменното си чувство за хумор.

Роден е в Гоце Делчев на 12 май 1975 г. Син е на Тома и Диляна Чолакови – учител по биология и медицинска сестра. Учи в гимназията във физическа паралелка.

През 1998 г. завършва физическия факултет на СУ "Климент Охридски“ със специалност "Метеорология и Геофизика“. Работи като гимназиален учител по физика в родния си град в ПМГ "Яне Сандански“.

През 2003 г. идва в София, за да заеме току-що отворило се място в университета. По-късно разбира, че в една от телевизиите се търсят специалисти в неговата сфера. Не след дълго са първите му появи на телевизионния екран.

През декември 2010 г. той, заедно с фолкпевицата Бони, печели телевизионния конкурс "Великолепната шесторка“, организиран с благотворителна цел за набиране на средства за Дома за деца в Шумен.

От 2006 до 2019 година води синоптичната прогноза. От 2020 година е водещ на риалити шоуто на Нова телевизия "Един за друг“. Съпругата му Кръстомира умира през януари 2020 г. от онкологично заболяване. Имат две дъщери.

Честит 51-ви рожден ден на чудесния Емил Чолаков!