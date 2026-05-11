Българският сериал "Вяра, Надежда, Любов" привлече хиляди зрители на Би Ти Ви тази пролет. Наред с медицинските сюжетни линии сериалът представя и подземния свят в България през 90-те, с гангстерски клубове, контрабанда, корупция, както и скрити връзки между организираната престъпност и властта. Болницата и нощният клуб "Марсилия" са свързани елементи в сложна мрежа от тайни, измами и незаконни сделки. Голяма част от сцените са направени в "Майчин дом", където два от етажите не са ремонтирани от 1976 г.

Една от звездите в поредицата е младият, но талантлив Калоян Трифонов. Актьорът е в ролята на Геле Миланов – собственик на клуба, приятел и партньор на Филип и Васо. Геле е човек, който обича нощта, силните усещания, бързите сделки и властта, която идва с тях. Той е хищен и винаги на ръба, пише "Минаха години".

В реалния живот приятелите определят Калоян като мил, благ и харизматичен човек. Но за него не е проблем да влезе в образа на жестока и безкомпромисна мутра. "По-трудно ми беше да приема, че нещата, които Геле прави, са напълно нормални за него", обяснява актьорът.

Поради натоварения график, за един месец той успява да свали 5 килограма. По време на снимките обаче не липсват и забавни моменти. "Имах проблем с пистолета. Продуцентите държаха да бъде постоянно отпред на колана ми и да се вижда, защото в ония години мутрите така са ги носили. И по време на снимки много често се случваше той да ми падне в крачола, но аз продължавах да играя", разказва с усмивка екранният Геле.

Той е роден през 1990 г. Завършва НАТФИЗ през 2014 г. в класа на проф. Маргарита Младенова. Играе в Драматичния театър на Пловдив, а от 2024 г. е част от трупата на Народния театър "Иван Вазов".

Калоян е категоричен, че ако трябва да избира между Вяра, Надежда и Любов, би избрал любовта, защото за него тя е най-великото чувство на света.

В миналото е имал бурна връзка с певицата Рут Колева. Сега обаче всички говорят за неговата възлюбена – новата звезда на българската сцена Екатерина Лазаревска. Тя играе главната роля на граничен полицай в друг популярен български сериал "Мамник". Двамата са заедно от няколко години. За Калоян Лазаревска споделя, че той е причината за усмивката й през голяма част от времето.