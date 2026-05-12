Популярната българска изпълнителка Деси Добрева сподели в социалните мрежи за трогателен жест, след като на 11 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, получи по куриер колан на повече от век. Безценният дар е изпратен от 85-годишната баба Атанаска от Свищов, която е решила да предаде семейната реликва в ръцете на певицата, информира Plovdiv24.bg. Изпълнителката описва предмета не просто като накит, а като частица "жива България“, тъй като коланчето е принадлежало на прабабата на донорката и възрастта му е съпоставима с годишнината от Априлското въстание.

Деси Добрева не скри вълнението си и призна, че се е разплакала при отварянето на пакета. Според нея в този малък предмет е събрана повече любов към родината, отколкото в хиляди думи. Заедно с дара, баба Атанаска е предала и важна мисия на певицата – да продължи да работи усърдно за съхраняването на българските традиции, песни, дух и памет.

"Поклон пред всички български баби и дядовци, които пазят корена жив и го предават нататък. Обещавам, бабо Атанаске – ще пазя този завет със сърцето си!", допълни Деси.